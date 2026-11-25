¡La espera terminó para los fanáticos de Shakira! Luego de confirmarse su esperado regreso a Guatemala después de 15 años, se dieron a conocer los precios de las entradas para su concierto como parte de la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. La presentación está programada para el próximo 23 de enero de 2027 en el Estadio Cementos Progreso, ubicado en la zona 6.
Ahora, uno de los detalles que más esperaban sus seguidores era conocer cuánto costarán los boletos y cuáles serán las localidades disponibles para disfrutar del espectáculo. Los precios varían según la ubicación dentro del recinto. De acuerdo con la información publicada por los organizadores, las entradas tendrán ocho localidades, con opciones que van desde las áreas generales hasta las zonas más cercanas al escenario.
Estos son los precios anunciados:
- General 1: Q690.
- General 2: Q690.
- Tribuna: Q1,390.
- Preferencia: Q1,390.
- Platea: Q1,990.
- Gramilla: Q2,490.
- Fan Zone A: Q2,990.
- Fan Zone B: Q2,990.
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Es importante tomar en cuenta que los precios publicados no incluyen el cargo por servicio (service fee), el cual se aplicará al momento de realizar la compra. Los seguidores que deseen asegurar sus boletos tendrán una primera oportunidad durante la preventa exclusiva para clientes de Banco Promerica.
Esta se realizará el 27 de noviembre de 2026 y estará disponible únicamente para usuarios que cuenten con tarjetas de débito y crédito Visa de Banco Promerica.
La compra de entradas se realizará a través de la plataforma oficial PrimeraFila.shop, donde los interesados podrán consultar las localidades disponibles. El regreso de la intérprete de éxitos como Hips Don't Lie, Waka Waka, Antología y La Tortura representa uno de los acontecimientos musicales más esperados por sus seguidores guatemaltecos.
Después de 15 años, la barranquillera volverá a encontrarse con el público chapín en un espectáculo que combina sus grandes clásicos con los temas de su nueva etapa musical.