Ferromax invertirá 50 millones en 25 megaservicios regionales

Ferromax, empresa integrante de Grupo Ferromax, anunció una estrategia de expansión regional que contempla una inversión superior a los US$50 millones y la apertura de más de 25 nuevos Megaservicios para el año 2027. Esta iniciativa busca fortalecer su presencia comercial en la región, generar un número significativo de empleos y acercar soluciones de alta calidad a un mayor número de comunidades, reafirmando su compromiso con el desarrollo económico y la mejora de la calidad de vida en los territorios donde opera.
Con una trayectoria consolidada de más de cuatro décadas, Ferromax proyecta este plan de crecimiento como un pilar fundamental para su visión a largo plazo. La inversión no solo se traduce en infraestructura, sino también en un acercamiento estratégico a sus clientes y en la creación de nuevas oportunidades laborales, según explicó el Lic. Federico Suriano Siú, director de Expansión de Grupo Ferromax. El crecimiento de la compañía se fundamenta en la calidad, la innovación y la confianza que sus clientes han depositado en ellos a lo largo de los años.
Evolución del Servicio
Como parte de esta evolución, Ferromax está impulsando un nuevo concepto de atención al cliente: los Hiper Megaservicios. Este formato innovador se caracteriza por ofrecer instalaciones considerablemente más amplias, la integración de tres líneas de fabricación, maquinaria especializada de última generación y equipos modernos para el manejo eficiente de materiales. Todo ello está diseñado para proporcionar una experiencia de compra superior y más eficiente para los usuarios.
Uno de los principales diferenciadores de estos nuevos centros es su servicio exclusivo de Fabricación y Entrega Inmediata a Longitud Exacta para productos clave como MaxAlúm, Costanera GHT y ColorAlúm. Esta capacidad permite a los clientes reducir significativamente los desperdicios, optimizar el uso de materiales, agilizar los tiempos de instalación y, en última instancia, generar un mayor valor para su inversión en proyectos de construcción. La combinación de esta innovación con productos de la más alta calidad y una asesoría profesional experta contribuye directamente a la edificación de estructuras más eficientes, seguras y duraderas en toda la región.
Impacto Económico
La implementación de este programa de expansión y la apertura de cada nuevo Megaservicio representan una inversión sustancial no solo en infraestructura y tecnología, sino también en talento humano. Esta estrategia tiene un efecto dinamizador en las economías locales, ya que propicia la generación de empleos directos y un amplio abanico de empleos relacionados. Además, abre nuevas oportunidades de negocio para proveedores, transportistas y contratistas, fortaleciendo así la cadena de valor en cada comunidad.
Mediante esta expansión, Ferromax no solo consolida su presencia comercial, sino que también acerca sus soluciones constructivas a un mayor número de familias, constructores y empresas, contribuyendo activamente al crecimiento y desarrollo de las localidades donde establece operaciones. La empresa se respalda en una cultura corporativa sólida, cimentada en valores éticos y morales, y en el compromiso inquebrantable de sus más de 5,000 colaboradores a nivel regional. Ferromax continúa construyendo su futuro bajo la convicción de que "Hacer lo correcto es buen negocio para todos".
El Lic. Federico Suriano Siú enfatizó que el legado de la empresa no se limita a lo construido en más de 40 años, sino que también abarca todo lo que aún está por construir junto a sus clientes y comunidades. La compañía reafirma su compromiso de seguir invirtiendo, innovando y creciendo de la mano con quienes confían en sus productos y servicios.