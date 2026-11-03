Ferromax impulsa el desarrollo económico de Cobán con megaservicio

Grupo Ferromax, empresa líder en la industria de la construcción y metalmecánica, inauguró su megaservicio #115 ubicado en el Periférico Sur, Talpetate Cobán, Alta Verapaz.
Esta inversión estratégica no solo reafirma el compromiso de la compañía de estar más cerca de sus clientes, sino que dinamiza el crecimiento comercial de la zona. El acto contó con la participación de autoridades locales, empresarios, clientes y miembros de la comunidad.
"Para Ferromax inaugurar nuestro Megaservicio en el Periférico Sur, Talpetate Cobán, Alta Verapaz, es gracias al reconocimiento y aceptación de nuestros clientes que nos han permitido, ser parte de su historia. Es gracias a ellos que hoy, somos la cadena especializada en hierro y techos más grande a nivel nacional, porque queremos estar cada vez más cerca, porque sabemos que cada proyecto no es solo una obra, sino una decisión de vida": Silvia de Cáceres, Vicepresidente de Ventas
Más de 40 años Construyendo un Legado de Calidad
Grupo Ferromax nace en 1985, bajo el liderazgo del Ing. Francisco Suriano Siú, fundador y presidente de la corporación. A lo largo de más de cuatro décadas, ha consolidado como un referente en la fabricación de productos de acero para la construcción y metal mecánica.
La innovación ha sido uno de los pilares de la marca, transformado la industria de la construcción, aportando al desarrollo de Guatemala y de toda la región, al proveer el más completo portafolio de marcas en hierro, perfiles de metal mecánica, estructuras y cubiertas de techos, que cumplen con los más altos estándares internacionales, convirtiéndose en sinónimo de calidad, utilizando aceros de alta resistencia y mayores recubrimientos para una mayor duración y por su servicio de Fabricación y Entrega Inmediata a Longitud Exacta, sin costo adicional.
Ciudadanos Corporativos Responsables
El compromiso de Ferromax es impactar positivamente y mejorar la calidad de vida de las comunidades que atiende, haciendo siempre lo correcto, gracias a su sólida Cultura Corporativa fundamentada en la vivencia de los valores que los hacen únicos.
Su responsabilidad social empresarial está inmersa en su modelo de negocios, siendo un factor importante para disminuir el déficit habitacional, porque reconocen que la vivienda es un factor primordial para el desarrollo humano y es fundamental para que los programas de salud y educación sean efectivos en el desarrollo integral de las familias.
Ferromax genera miles de empleos directos y relacionados, mejorando la calidad de vida de sus colaboradores, clientes y la sociedad en general, dinamizando la economía por medio de su cadena de más de 250 megaservicios, con presencia en Centroamérica.
Además, por medio de su programa de capacitación, han formado a más de 12 mil clientes sobre el uso y aplicación de sus productos, fortaleciendo el conocimiento en la industria.
"Como Ciudadanos Corporativos Responsables, nuestra visión es seguir invirtiendo en Guatemala. Gracias al compromiso inquebrantable, de nuestra gran familia de Grupo Ferromax y a la enorme preferencia de nuestros clientes, seguiremos creciendo, generando más empleos, conquistando nuevos mercados y ofreciendo la mejor propuesta de valor, para que juntos sigamos Construyendo un Legado de Calidad", agregó Silvia de Cáceres.
La mayor satisfacción de sus clientes es su mayor recompensa
Para Ferromax, la satisfacción y recomendación de sus clientes es el motivo que los impulsa a continuar haciendo realidad su visión de continuar Construyendo un Legado de Calidad, invirtiendo en el país, porque creen en el potencial de la gente, entregando una propuesta de valor insuperable, para que sus clientes protejan su familia, proyectos e inversiones con calidad.
Visite Ferromax Zona 8 Cobán, Alta Verapaz ubicado en Sexta Calle 0-02 Periférico Sur, Zona 8 Cobán, Alta Verapaz, en horario de atención de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 5:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.d.