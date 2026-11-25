Los miles de seguidores de Shakira en Guatemala ya tienen una fecha marcada en el calendario. La preventa de entradas para el esperado concierto de la colombiana se realizará el próximo 27 de noviembre de 2026.
Esta será una oportunidad para quienes desean asegurar su lugar en el espectáculo que ofrecerá en el país después de 15 años. La artista llegará a Guatemala como parte de su gira internacional Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, con una presentación programada para el 23 de enero de 2027 en el Estadio Cementos Progreso, ubicado en zona 6.
De acuerdo con la información oficial del evento, esta primera etapa de venta será exclusiva para usuarios de tarjetas de débito y crédito Visa de Banco Promerica. La preventa estará disponible el viernes 27 de noviembre a través de la plataforma PrimeraFila.shop, donde los fanáticos podrán ingresar para adquirir sus boletos.
Es importante tomar en cuenta que esta promoción no estará habilitada para todas las tarjetas bancarias, sino únicamente para los clientes que cumplan con el requisito de contar con una tarjeta Visa de Banco Promerica.
Precios de las entradas al concierto de Shakira
Los precios anunciados para el concierto contemplan ocho localidades, con opciones para diferentes presupuestos.
- General 1: Q690.
- General 2: Q690.
- Tribuna: Q1,390.
- Preferencia: Q1,390.
- Platea: Q1,990.
- Gramilla: Q2,490.
- Fan Zone A: Q2,990.
- Fan Zone B: Q2,990.
Los precios no incluyen el cargo por servicio (service fee), que se aplicará al momento de realizar la compra. El regreso de Shakira representa una de las citas musicales más esperadas por sus seguidores guatemaltecos.
La intérprete de éxitos como Antología, Hips Don't Lie, Waka Waka y La Tortura llegará con una producción que reúne sus grandes canciones y los temas de su más reciente etapa musical.
Después de 15 años, la barranquillera volverá a encontrarse con el público chapín en una noche que promete música, baile y emociones. La cuenta regresiva para el concierto ya comenzó y la primera oportunidad para conseguir entradas será este 27 de noviembre.