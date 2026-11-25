En una noche de dominio claro en el Estadio Olímpico de Bakú, el FC Barcelona se impuso 1-4 al Sabah en la quinta jornada de la fase de liga de la Champions League. Los blaugranas, dirigidos por Hansi Flick y con varias rotaciones en el once (sin Lamine Yamal por molestias), controlaron el partido desde el inicio y liquidaron el encuentro en la segunda mitad.
Anthony Gordon abrió el marcador al minuto 30 y repitió al 50, Karim Adeyemi marcó el tercero al 54 y Gabriel Jesús cerró la cuenta al 59. El local Joy-Lance Mickels recortó distancias al 62, pero el resultado no cambió. Fue un triunfo solvente que reafirma el buen momento del equipo en Europa tras superar un rival modesto pero bien organizado en su debutante fase de liga.
El exigente calendario del Barcelona
Con esta victoria, el Barça pasa de 9 a 12 puntos en cinco partidos (cuatro victorias y una derrota). A la espera de que se complete la jornada —aún quedan varios encuentros pendientes, entre ellos el del PSG—, los culés se sitúan provisionalmente en la zona alta de la clasificación, consolidando opciones de pelear por los ocho primeros puestos que dan acceso directo a octavos. La diferencia de goles y la consistencia ofensiva les dan un colchón interesante frente a rivales que todavía no han jugado o que han empatado. Es un paso adelante importante en un formato de liga exigente, donde cada punto cuenta de cara a las últimas jornadas.
El calendario que se abre es intenso. En La Liga, el próximo compromiso es el domingo 29 de noviembre como visitantes ante el Deportivo de La Coruña en Riazor. Después llegan el 2 de diciembre contra el Atlético de Madrid en el Spotify Camp Nou (partido adelantado) y el 5 de diciembre frente al Celta. En Champions, el 8 de diciembre reciben al Manchester City en casa, un duelo de alto voltaje que pondrá a prueba el nivel del equipo. Más adelante les esperan el Sporting de Portugal a domicilio (20 de enero) y el Como en el Camp Nou (27 de enero).