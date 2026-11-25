El Black Friday 2026 está cada vez más cerca y miles de consumidores se preparan para aprovechar las ofertas y descuentos que ofrecen las tiendas físicas y plataformas digitales. Sin embargo, esta temporada de compras también representa una oportunidad para los ciberdelincuentes, quienes utilizan diferentes estrategias para engañar a los usuarios y robar información personal y bancaria.
Cinco señales para identificar ofertas falsas durante el Black Friday
- 1. Descuentos demasiado buenos para ser verdad
Una de las primeras señales de alerta son las promociones que ofrecen productos a precios excesivamente bajos, especialmente cuando se trata de artículos de tecnología, electrodomésticos o marcas reconocidas. Los estafadores utilizan descuentos extraordinarios para despertar el interés de los compradores y conseguir que realicen pagos sin verificar la legitimidad del establecimiento. Antes de aprovechar una promoción, compara los precios en diferentes tiendas y revisa si el descuento es real.
- 2. Páginas web que imitan tiendas reconocidas
Otra estrategia frecuente consiste en crear páginas falsas que copian los logotipos, fotografías y diseños de comercios legítimos. Aunque pueden parecer idénticas a las originales, estas plataformas buscan obtener información personal, contraseñas y datos de tarjetas bancarias.
Antes de comprar, revisa cuidadosamente la dirección electrónica y comprueba que corresponda al sitio oficial de la tienda.
Evita estafas en el Black Friday
- 3. Mensajes con promociones y enlaces sospechosos
Los correos electrónicos, mensajes de WhatsApp y publicaciones en redes sociales pueden utilizarse para distribuir ofertas falsas. En muchos casos, los mensajes prometen descuentos exclusivos, cupones especiales o promociones por tiempo limitado. Al ingresar en los enlaces, los usuarios pueden ser dirigidos a páginas fraudulentas o descargar archivos maliciosos.
Lo recomendable es ingresar directamente a la página oficial del comercio y evitar abrir enlaces de procedencia desconocida.
- 4. Supuestos problemas con entregas de paquetes
Durante el Black Friday aumentan las compras en línea y, con ellas, los intentos de estafa relacionados con servicios de mensajería. Los delincuentes envían mensajes que alertan sobre paquetes retenidos, direcciones incompletas o pequeños pagos pendientes para completar una entrega. Estos mensajes incluyen enlaces que solicitan información personal o bancaria.
Si recibes una notificación de este tipo, verifica el estado de tu pedido directamente en los canales oficiales de la empresa de transporte.
- 5. Anuncios sospechosos en redes sociales
Las redes sociales también se convierten en un espacio utilizado para promocionar tiendas inexistentes, liquidaciones falsas y productos que nunca llegan a sus compradores. Antes de realizar una transferencia o ingresar los datos de tu tarjeta, verifica la reputación del establecimiento, sus datos de contacto y si la promoción aparece publicada en los canales oficiales de la marca.