La espera para los seguidores de The Pitt está por terminar, la plataforma HBO Max confirmó la fecha de estreno de la tercera temporada de una de sus producciones más aclamadas. La serie volverá con nuevas historias, emergencias médicas y situaciones que pondrán a prueba a los profesionales del hospital de Pittsburgh.
La tercera temporada de The Pitt se estrenará el 7 de enero de 2027, una noticia que ha despertado la expectativa de quienes siguen esta producción desde su lanzamiento en 2025. La nueva entrega estará integrada por 15 episodios que llegarán semanalmente a HBO Max, por lo que los espectadores podrán disfrutar de un nuevo capítulo cada semana y seguir de cerca los acontecimientos que ocurren dentro del centro médico.
Uno de los aspectos más esperados de esta nueva temporada será el regreso del doctor Michael Robby Robinavitch, interpretado por Noah Wyle. La historia retomará los acontecimientos cuatro meses después del final de la segunda temporada.
En esta ocasión, Robby regresará al Trauma Medical Center de Pittsburgh luego de tomarse un descanso de tres meses, tras el agotador turno del 4 de julio que marcó los últimos episodios. Sin embargo, su reincorporación no será sencilla. Los nuevos capítulos profundizarán en su proceso de recuperación emocional y en los desafíos que deberá enfrentar al volver a un entorno laboral que ha tenido un fuerte impacto en su vida.
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Además, volverá a coincidir con el doctor Langdon, interpretado por Patrick Ball, cuya relación con Robby quedó marcada por los conflictos y los intentos fallidos de reconciliación durante la segunda temporada. La tercera temporada recuperará a varios de los actores que han acompañado la historia desde sus primeras entregas.
Entre ellos destacan Katherine LaNasa, Isa Briones, Taylor Dearden, Fiona Dourif, Gerran Howell y Shabana Azeez.
También habrá novedades: Ayesha Harris se incorpora al elenco principal como la doctora Parker Ellis. Asimismo, se sumarán Malachi Beasley, Cheyenne Perez y Rosanny Zayas, quienes darán vida a nuevos personajes.