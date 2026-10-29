Familia de Solórzano Foppa agradece solidaridad y demanda justicia

A casi dos semanas del asesinato del abogado Juan Francisco Solórzano Foppa, su familia rompe el silencio con un emotivo mensaje de agradecimiento a los guatemaltecos que la acompañaron durante los momentos más difíciles, además exigen esclarecer el crimen y castigar a los responsables.
"Son incontables las muestras de solidaridad que, como familia, hemos recibido ante el asesinato de Juan Francisco. Cada gesto de cariño, cada palabra y cada muestra de acompañamiento nos han dado fuerza y nos recuerdan que la dignidad y el compromiso con un país más justo siguen vivos.", indica el comunicado de la familia.
También agradecieron por cada aporte económico recibido, que le permitió a la familia afrontar momentos especialmente difíciles.
"Despedimos a Juan Francisco un 20 de octubre, y aunque no fue planificado, es un recordatorio importante de la historia que ha forjado nuestras convicciones. Es nuestra historia: una herencia de lucha, resistencia y compromiso con Guatemala. Juan Francisco recibió esa herencia y construyó su propio camino con valentía y determinación, siempre buscando un país mejor", indicó.
En medio del dolor y del agradecimiento, la familia también reiteró su exigencia de una investigación rigurosa y de justicia por los asesinatos de Juan Francisco Solórzano Foppa y Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro.
Crimen
El asesinato de Solórzano Foppa en un campo de fútbol del Campo Marte en la zona 5 de la capital, ha conmocionado a la población guatemalteca, por la relevancia del abogado dentro de la escena política y por su lucha contra la corrupción.
Solórzano Foppa, quien dirigió la Dirección de Análisis Criminal del Ministerio Público (MP) y fue titular de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), cobró notoriedad por liderar la inteligencia criminal en investigaciones de alto impacto —incluidos peritajes clave en el caso 'La Línea' que forzó la renuncia del mandatario Otto Pérez Molina en 2015— y por asumir en 2022 la defensa del periodista encarcelado José Rubén Zamora Marroquín.
Su muerte llega solo unos días después de afirmar en su cuenta de la red social X que mercenarios de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos realizaron recientemente un operativo en el este de Guatemala para intentar detener a un presunto narcotraficante de alto perfil, en un ataque bajo investigación que dejó ocho muertos.
Asimismo, el abogado había emprendido una fuerte lucha por desenmascarar a la pandilla Barrio 18 y sus nexos con el poder político guatemalteco.