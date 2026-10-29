 Droga decomisada en Escuintla está valorada en más de Q18 millones
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Droga decomisada en Escuintla está valorada en más de Q18 millones

Durante el operativo, localizaron 44 rollos de tela que ocultaban 880 paquetes con marihuana, los cuales fueron incautados como parte de las acciones contra el narcotráfico.

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Durante el operativo, localizaron 44 rollos de tela que ocultaban 880 paquetes con marihuana., Foto PNC
Durante el operativo, localizaron 44 rollos de tela que ocultaban 880 paquetes con marihuana. / FOTO: Foto PNC
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Las Fuerzas de Seguridad decomisaron en Escuintla un cargamento de marihuana valorado en aproximadamente Q18.5 millones, según informaron este jueves29 de octubre, fuentes oficiales.

El cargamento, que totalizó 1.217 kilos de marihuana, fue ubicado por las autoridades "durante una diligencia" en la víspera en el municipio de Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, según la Policía Nacional Civil (PNC).

De acuerdo con las autoridades, la droga, valorada en Q18.5 millones (unos 2,4 millones de dólares), se encontraba escondida en "44 rollos de tela" dentro de un parcelamiento.

"La incautación se concretó como resultado de las labores de investigación y seguimiento desarrolladas por las unidades especializadas de la policía", explicó el Gobierno.

"Tras el decomiso, las autoridades mantienen las investigaciones para establecer la procedencia del cargamento, así como determinar quiénes estarían vinculados con su traslado y almacenamiento", añadió el Gobierno, sin que hasta el momento existan detenciones tras el operativo.

En lo que va del año, según medios locales, Guatemala ha decomisado casi dos toneladas de marihuana y otras 8,7 toneladas de cocaína, las drogas que más se trafican en el país centroamericano.

En septiembre pasado, un miembro de las fuerzas de seguridad guatemaltecas murió y otros dos resultaron heridos en un ataque armado durante un operativo antidrogas en el norte del territorio.

El incidente se produjo en una comunidad del departamento (provincia) de Alta Verapaz (norte), durante operaciones de búsqueda, localización y erradicación de cultivos de marihuana, hoja de coca y amapola ejecutadas por elementos del Ejército, la PNC y el Ministerio Público (MP).

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Vía EFE

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