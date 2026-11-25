El juez Mario Hichos, a cargo del Juzgado Segundo Penal, declaró en rebeldía a los exintegrantes del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Guatemalteco (COG) luego de recibir informes relacionados a que no fue posible su localización, y con ello su detención, tras una serie de allanamientos realizados en la sede del Palacio Nacional de los Deportes en la zona 5 capital, donde funcionan oficinas del COG y de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG).
Previamente, se habían realizado una serie de allanamientos con el objetivo de inspección, registro y secuestro de evidencias para fortalecer una investigación ligada en su momento a integrantes del Comité Ejecutivo, encabezados por Gerardo Aguirre, presidente del COG hasta el 19 de noviembre, día en que asumió un Comité Ejecutivo interino liderado por Julio Fernando Cáceres.
Luego, el martes 24 de noviembre se realizaron al menos ocho allanamientos en distintos puntos, entre ellos, el Palacio de los Deportes, en busca de personas para su detención por el caso del COG, el cual ha sido declarado en reserva.
Pero más tarde se informó por parte de las autoridades del Ministerio Público (MP) que: "Hasta el momento, no ha recibido comunicación de la Policía Nacional Civil (PNC) sobre la captura de alguna persona vinculada con el expediente" relacionado al COG.
Abogado confirma rebeldía para los acusados de delitos de abuso de autoridad
Este miércoles 25 de noviembre, el abogado Carlos Arana, de la Asociación Deporte Limpio, confirmó que el juez a cargo Juzgado Segundo Penal, declaró en rebeldía a los exintegrantes del Comité Ejecutivo del COG.
Carlos Arana: "La audiencia de hoy es en relación a los avances de investigación y de las diligencias de allanamiento y órdenes de aprehensión que el día de ayer se encontraba realizando el MP en contra de los exintegrantes del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Guatemalteco y los informes son negativos. Todos los que están buscando no se encuentran en sus lugares de habitación".
Arana añadió: "Se hizo la solicitud que de conformidad con el artículo 79 del Código Procesal Penal se declarara su rebeldía por estar rehuyendo de una orden de aprehensión vigente, y efectivamente, el juez ha declarado la rebeldía de todos".
El abogado Carlos Arana explicó que, ante esta situación, "el proceso sigue su curso investigativo y por el momento esperar a que se hagan efectivas las ordenes de captura en contra de estos dirigentes".
Ellos son los exintegrantes del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Guatemalteco
- Gerardo René Aguirre Oestmann, expresidente
- Juan Carlos Sagastume Bendaña, exvicepresidente
- María del Carmen Lorena Toriello Arzú de García-Gallont, exvocal I
- Claudia Lorena Rivera Lucas, exvocal II
- Rafael Antonio Cuestas Rölz, exvocal III
- Gerardo Estrada Mayorga, gerente general
- Helen Jeanyra González Orellana de Sandoval, secretaria administrativa
De todos los mencionados, el abogado confirmó que la secretaria administrativa del Comité Olímpico Guatemalteco solicitó "una presentación espontánea ante la adjudicatura para el mes de marzo del 2027".