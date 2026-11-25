La reina de belleza mexicana Fátima Bosch confirmó su noviazgo con el empresario hondureño Alejandro Canahuati Farah. Lo anterior le puso fin a las especulaciones que comenzaron a circular desde el pasado 31 de octubre, cuando ambos fueron vistos tomados de la mano en Mérida, Yucatán.
La confirmación llegó este miércoles 25 de noviembre, cuando la modelo compartió dos historias en su cuenta oficial de Instagram, en las que dejó claro que mantiene una relación sentimental con el empresario. Una de las publicaciones llamó especialmente la atención, pues aparece una fotografía en la que Fátima Bosch está abrazada por Alejandro Canahuati Farah.
Junto a la imagen, la mexicana escribió una breve, pero contundente frase: "Él. Ese es el pie de foto". Sin embargo, ese no fue el único detalle romántico que compartió. En otra de sus historias, Fátima publicó un mensaje de agradecimiento dirigido a su pareja, en el que reconoció el apoyo que recibió durante una etapa importante de su vida.
"Gracias por acompañarme en este proceso, que no fue fácil, por tu paciencia, tus detalles, tus sorpresas, tu amor, and everything in between", escribió la reina de belleza. La fotografía que confirmó el romance fue tomada durante el Fatima's Farewell Tea Party, una celebración que se realizó el lunes 23 de noviembre en Puerto Rico, como parte de las actividades de despedida de Fátima Bosch de su etapa como Miss Universo.
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La publicación cobró mayor relevancia porque llegó justo después de la final de Miss Universo 2026, celebrada el martes 24 de noviembre, en la que Jennifer Barreto obtuvo la corona. Alejandro Canahuati Farah es un empresario hondureño que comenzó a llamar la atención de los seguidores de Fátima Bosch luego de que ambos fueran vistos juntos en Mérida, Yucatán.
Desde entonces, las imágenes y apariciones públicas alimentaron los rumores sobre una posible relación. Ahora, con las fotografías y los mensajes publicados por la propia Fátima, la pareja hizo oficial su romance. La noticia ha generado reacciones entre sus seguidores, quienes celebran esta nueva etapa sentimental de la mexicana, que después de un año de compromisos internacionales también comparte detalles de su vida personal.