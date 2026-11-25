Fátima Bosch concluyó la noche del 24 de noviembre su reinado como Miss Universo 2025 tras un feliz, pero tumultuoso año.
La mexicana recurrió a su cuenta de Instagram para compartir un mensaje con el que se despide de su tiempo como delegada del certamen de belleza, el cual inició en medio de la polémica con Nawat Itsaragrisil, entonces director de Miss Universo Tailandia.
"Sólo unas horas antes de que este hermoso sueño llegue a su fin. Mirando hacia atrás, mi corazón está lleno de gratitud, sabiendo que lo di todo y creyendo más que nunca que los sueños realmente se hacen realidad. Gracias, Dios. Gracias, Universo", escribió.
Ella acompañó su misiva con un video en el que recopiló varios de los momentos que vivió durante toda esta etapa.
Días antes, Fátima Bosch llamó la atención de los fans al lucir un atuendo de malla, lentejuelas semis trasparente que provocó comentarios en contra de su look.
- "Creo que una Miss Universo debe cuidar más la forma de vestir. Si tiene un cuerpo hermoso puede usar un outfit más cuidado y elegante"
- "Nada elegante ,que es esto por favoooorrrrrr... Que diría la Sra Carolina Herrera?"
- " Se ve bien económica "
- "Ese vestido la hace ver como una Miss Universo de bajo presupuesto"
- "Dios mío como se hace llamar miss universo ? ?"
Devolverá su corona de millones
De acuerdo con medios mexicanos, una vez que concluyen su gestión las ganadoras de Miss Universo deben regresar la corona a la organización.
En 2025, a Fátima Bosch le colocaron una pieza que fue diseñada por la casa filipina Jewelmer y lleva el nombre de ‘Lumière de l'Infini’ (‘Luz del Infinito’).
La estrenó un año antes Victoria Kjær Theilvigha, Miss Universe 2024, y, según Imagen Televisión, tiene un valor estimado de 5 millones de dólares.
En la página dedicada a la joya se destaca que esta es "una creación única en su género" que "transmite el extraordinario espíritu de quienes participaron" en su hechura, "desde los dedicados cultivadores de perlas" de la firma hasta "los maestros artesanos filipinos".