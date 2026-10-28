 Decomisan 880 bolsas de marihuana en Escuintla
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Decomisan 880 bolsas de marihuana en Escuintla

El operativo se llevó a cabo en Santa Lucía Cotzumalguapa.

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Operativo en Escuintla donde fue decomisada marihuana., PNC
Operativo en Escuintla donde fue decomisada marihuana. / FOTO: PNC
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Las fuerzas de seguridad reportaro este miércoles, 28 de octubre, la incautación de un cargamento de marihuana durante un operativo realizado en el parcelamiento El Socorro, en el municipio de Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla.

Las diligencias estuvieron a cargo de agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA), de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes decomisaron 880 bolsas de nylon con la referida droga.

"El procedimiento se desarrolló en seguimiento a una denuncia ciudadana y como parte de las acciones de investigación orientadas a combatir las actividades relacionadas con el narcotráfico en el territorio nacional", detalló la entidad de seguridad.

Durante las diligencias, los investigadores también localizaron 44 rollos de tela tipo cuerina, los cuales fueron documentados como parte de los indicios encontrados en el lugar.

La PNC informó que estas acciones forman parte del trabajo de investigación que desarrolla la SGAIA para dar seguimiento a las denuncias ciudadanas y fortalecer el combate al tráfico y distribución de drogas en el país.

Reciente decomiso de cocaína en Quetzaltenango

Las fuerzas de seguridad dieron a conocer el pasado martes, 20 de octubre, que un operativo realizado en Génova Costa Cuca, departamento de Quetzaltenango, permitió el decomiso de un cargamento de cocaína valorado en más de 16 millones de quetzales.

De acuerdo con la información compartida por la PNC, las acciones se implementaron en seguimiento a investigaciones  de estructuras criminales dedicadas al narcotráfico. Estuvieron a cargo de personal de la Comisaría 41 y de la SGAIA.

Los agentes realizaron una intervención en la entrada a San Miguelito, en la referida localidad, donde inspeccionaron un vehículo tipo camioneta con apoyo de un agente canino de la unidad K-9 y en coordinación con fiscales del Ministerio Público.

La inspección permitió descubrir tres compartimientos o caletas en los que se encontraban ocultos 168 paquetes rectangulares que, al realizarles la prueba de campo, dieron como resultado positivo para cocaína.

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

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