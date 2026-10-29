Desviarán tránsito en zona 13 por Aerometro

La Municipalidad de Guatemala anunció este jueves 29 de octubre, nuevos cambios en la circulación vehicular en el bulevar Liberación durante noviembre y diciembre, desde el próximo lunes 2 de noviembre, debido a la instalación de una columna de la estación 2 del Aerometro.
Entre los cambios anunciados por la Municipalidad destaca el desvío del tránsito vehicular que circula sobre la 5ta. calle de la zona 13 con destino a bulevar Liberación y Obelisco, el cual al llegar al semáforo del lugar conocido como La Pérgola o Calle de Los Museos deberá desviarse sobre la 7ma. avenida, pasando por el Domo Deportivo y la Contraloría General de Cuentas hasta el redondel de la 10ma. calle, desde ahí debería dirigirse sobre el bulevar Juan Pablo II hasta el Zoológico La Aurora, para integrarse nuevamente al bulevar Liberación.
Dicho cambio puede afectar especialmente a los viajeros que utilizan el Aeropuerto Internacional La Aurora, sobretodo por el inicio de la temporada alta, detalló la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).
"El desvío que más va a afectar al Aeropuerto Internacional La Aurora es de las personas que vienen en su vehículo desde la calzada Atanasio Tzul, para incorporarse la 5ta. calle de la zona 13 siendo desviados hacia la 7ma. avenida de la zona 13, por el área de la Contraloría General de Cuentas, dejando este desvío vehicular en la salida del Aeropuerto Internacional Aurora es muy importante que tome en cuenta esta información porque estamos en temporada alta en el Aeropuerto Internacional La Aurora", manifestó Pablo Castillo vocero de la DGAC.
Dicho cambio en las vías se realizará desde el lunes 12 de noviembre entre las 11:00 y las 20:00 horas, hasta el viernes 18 de diciembre.
Carril reversible
También se instalará un carril reversible en la 40 "C" calle zona 8 que va a estar en el mismo horario de 11:00 a las 20:00 horas hacia el Occidente.
El carril reversible del Zoológico La Aurora, se mantendrá durante la tarde, para la correcta circulación del tránsito, detallaron las autoridades.
Los nuevos desvíos se deben a la Instalación de la columna en la estación 2 del Aerometro, la columna tendrá una altura de 17.64 metros.
Se habilitará un carril reversible en la 40 calle C de la zona 8 y se ampliará un tercer carril en el bulevar Liberación en cercanías del IGSS con dirección al Obelisco.