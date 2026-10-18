 Anuncian nuevos desvíos temporales por construcción del AeroMetro
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Anuncian nuevos desvíos temporales por construcción del AeroMetro

Los conductores deberán rodear el área de trabajo de la municipalidad para continuar con su recorrido.

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Un área de construcción de estaciones del Aerometro en la Ciudad de Guatemala., Municipalidad de Guatemala
Un área de construcción de estaciones del Aerometro en la Ciudad de Guatemala. / FOTO: Municipalidad de Guatemala
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La Municipalidad de Guatemala anunció que a partir de este lunes 19 de octubre, se implementará un desvío temporal en la incorporación de avenida La Castellana hacia el bulevar Liberación, debido a trabajos de construcción de la Torre 10 del AeroMetro.

Los conductores deberán rodear unos metros el área de trabajo para continuar su recorrido, informó la comuna capitalina.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) recomienda respetar la señalización vial, ceder el paso y seguir las indicaciones de los agentes.

La Municipalidad de Guatemala implementará el proyecto del Aerometro que conectará Mixco y la ciudad. Este servicio de transporte público tendrá varios beneficios para el país.

Este sistema de transporte es ecológicamente amigable, debido a que es 100 por ciento eléctrico.

Recorrido

El recorrido dará inicio en Molino de las Flores, en la calzada Roosevelt habrá diferentes estaciones, luego se trasladará a El Trébol para dirigirse a Montúfar y culminar en la Plaza España.

En total son 10 estaciones, las cuales conectarán con el sistema del Transmetro. El trayecto de aproximadamente 8.9 kilómetros  será de unos 28 minutos.

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Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas, 89.7*

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