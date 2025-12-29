Iniciarán trabajos para la implementación del AeroMetro

La Municipalidad de Guatemala anunció este lunes 29 de diciembre que a partir del 5 de enero de 2026 dará inicio los trabajos de construcción del AeroMetro, por lo que se realizará una reducción de carriles.
Desde el lunes 5 de enero se realizará una reducción temporal de carriles durante el desarrollo de los trabajos, iniciando por el sector de Montufar en la zona 9 de la capital, por lo que se dio a conocer las rutas alternas para quienes circulan en dicho sector.
Para quienes transitan en calle Montúfar, 12 calle de la zona 9 con dirección a la avenida Reforma, deberán dirigirse sobre la 4ta. Avenida y 14 calle, para reincorporarse por la 7ma. Avenida a la Calle Montúfar por Plazuela España.
Quienes se dirigen en sentido contrario es decir de avenida Reforma al Trébol por calle Montúfar, deberán utilizar la 10a. Calle y reincorporarse en la 2da. y 5ta. Avenida a la Calle Montúfar.
La Municipalidad de Guatemala implementará el proyecto del Aerometro que conectará Mixco y la ciudad. Este servicio de transporte público tendrá varios beneficios para el país.
Este sistema de transporte es ecológicamente amigable, debido a que es 100 por ciento eléctrico.
Recorrido
El recorrido dará inicio en Molino de las Flores, en la calzada Roosevelt habrá diferentes estaciones, luego se trasladará a El Trébol para dirigirse a Montúfar y culminar en la Plaza España.
En total son 10 estaciones, las cuales conectarán con el sistema del Transmetro. El trayecto de aproximadamente 8.9 kilómetros será de unos 28 minutos.