 Iniciarán trabajos para la implementación del AeroMetro
Nacionales

Iniciarán trabajos para la implementación del AeroMetro

Estas son las rutas alternas para quienes circulan en la calle Montúfar de la zona 9 capitalina.

Compartir:
Este sistema de transporte es ecológicamente amigable, debido a que es 100 por ciento eléctrico., Foto Cortesía
Este sistema de transporte es ecológicamente amigable, debido a que es 100 por ciento eléctrico. / FOTO: Foto Cortesía

La Municipalidad de Guatemala anunció este lunes 29 de diciembre que a partir del 5 de enero de 2026 dará inicio los trabajos de construcción del AeroMetro, por lo que se realizará una reducción de carriles. 

Desde el lunes 5 de enero se realizará una reducción temporal de carriles durante el desarrollo de los trabajos, iniciando por el sector de Montufar en la zona 9 de la capital, por lo que se dio a conocer las rutas alternas para quienes circulan en dicho sector.

Para quienes transitan en calle Montúfar, 12 calle de la zona 9 con dirección a la avenida Reforma, deberán dirigirse sobre la 4ta. Avenida y 14 calle, para reincorporarse por la 7ma. Avenida a la Calle Montúfar por Plazuela España.

Foto embed
En dirección a la Avenida Reforma. - Captura de pantalla

Quienes se dirigen en sentido contrario es decir de avenida Reforma al Trébol por calle Montúfar, deberán utilizar la 10a. Calle y reincorporarse en la 2da. y 5ta. Avenida a la Calle Montúfar.

Foto embed
Con dirección al Trébol. - Captura de pantalla

La Municipalidad de Guatemala implementará el proyecto del Aerometro que conectará Mixco y la ciudad. Este servicio de transporte público tendrá varios beneficios para el país.

Este sistema de transporte es ecológicamente amigable, debido a que es 100 por ciento eléctrico.

Recorrido

El recorrido dará inicio en Molino de las Flores, en la calzada Roosevelt habrá diferentes estaciones, luego se trasladará a El Trébol para dirigirse a Montúfar y culminar en la Plaza España.

En total son 10 estaciones, las cuales conectarán con el sistema del Transmetro. El trayecto de aproximadamente 8.9 kilómetros  será de unos 28 minutos.

Reconocen labor de la FAFG en el 29 aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz

Guatemala conmemora este 29 de diciembre los 29 años de la firma de los Acuerdos de Paz

En Portada

Ligan a proceso al presunto responsable de crimen de Édgar Alvaradot
Nacionales

Ligan a proceso al presunto responsable de crimen de Édgar Alvarado

06:44 PM, Dic 29
Arévalo: Es inaceptable que este tipo de accidentes continúen causando dolor a las familiast
Nacionales

Arévalo: "Es inaceptable que este tipo de accidentes continúen causando dolor a las familias"

06:27 PM, Dic 29
Municipal abre investigación tras hechos violentos ocurridos en final del Apertura 2025t
Deportes

Municipal abre investigación tras "hechos violentos" ocurridos en final del Apertura 2025

12:03 PM, Dic 29
Estos son los números de la suerte para ganar el gran premio de Lotería Santa Lucía, según la IAt
Tendencias

Estos son los números de la suerte para ganar el gran premio de Lotería Santa Lucía, según la IA

09:07 AM, Dic 29

Temas

Guatemala#liganacionalNoticias de GuatemalaFútbolLiga NacionalFutbol GuatemaltecoEstados UnidosDonald TrumpMunicipalPNCredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos