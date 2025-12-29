 Reconocen labor de la FAFG en el 29 aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz
Nacionales

Reconocen labor de la FAFG en el 29 aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz

Guatemala conmemora este 29 de diciembre los 29 años de la firma de los Acuerdos de Paz

Compartir:
Fredy Peccerelli, Director Ejecutivo de la FAFG realizó el cambio de la Rosa de la Paz., Foto Alex Meoño
Fredy Peccerelli, Director Ejecutivo de la FAFG realizó el cambio de la Rosa de la Paz. / FOTO: Foto Alex Meoño

Como parte de la conmemoración del 29 aniversario de la Firma de los Acuerdos de Paz Firme y Duradera, se llevó a cabo el acto de Distinción del Cambio de la Rosa, otorgado a la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG).

El Gobierno destacó la labor de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, esencial para el esclarecimiento de la verdad histórica, la dignificación de las víctimas del conflicto armado interno y el fortalecimiento de la memoria histórica del país. "La FAFG representa una paz cimentada no en el olvido, sino en la verdad científica, la justicia y el respeto a las víctimas y a sus familias.", indicó el Gobierno. 

Este acto representa, además, un llamado a la memoria responsable, a la unidad nacional y a la corresponsabilidad de preservar la paz como un bien público esencial para el presente y el futuro de Guatemala.

El presidente, Bernardo Arévalo, aseguró que la conmemoración de la firma de los Acuerdos de Paz es una fecha adecuada para comprometernos con la memoria y no dejar que los demás olviden, pero sobre todo que "no se repita; nunca más el silencio, nunca mas la represión, nunca más el terror como medio para hacer política en Guatemala", expresó.

"Hace 29 años, el 29 de diciembre de 1996 es una fecha que las y los guatemaltecos no debemos olvidar. Esa noche con la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera entre el Gobierno de la República y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca el pueblo de Guatemala puso fin a uno de los capítulos más dolorosos de su historia y decidió avanzar en el difícil pero necesario camino de la paz y la democracia", manifestó Arévalo. 

El mandatario agregó que desde entonces muchas personas han acudido al Patio de la Paz para depositar una rosa blanca "En estas manos que se alzan al cielo un poderoso gesto, que nos invita a sanar a hacer memoria a no repetir los errores del pasado y a reconocer que somos capaces de cambiar las cosas cuando dialogamos y pensamos juntos en el país que nos merecemos", indicó. 

Recibe reconocimiento 

El Presidente, indicó que la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, es fundamental para que como sociedad y como familias podamos volver a ver ese pasado doloroso con pruebas concretas y refutables que nos acerquen a la verdad y a la justicia.

Fredy Peccerelli, Director Ejecutivo de la FAFG, agradeció al presidente, Bernardo Arévalo, por el reconocimiento y aseguró que "hoy no nos sentimos solos, pero falta muchísimo por hacer". 

"En representación de decenas de miles de familias que aún buscan a sus seres queridos desaparecidos acepto el honor y reconocimiento que implica el cambio de la Rosa de la Paz que nos otorga el gobierno del presidente Arévalo, gracias, para la Fundación de Antropología Forense de Guatemala esta es una gran oportunidad para resaltar la importancia no solo de la Firma de la Paz, firme y duradera, sino también para recordar las 200,000 víctimas y los 40,000 desaparecidos como resultado del conflicto armado interno especialmente en estas fechas que son muy difíciles para las decenas de miles de familias que aún siguen sin saber el paradero de sus seres queridos", manifestó Peccerelli. 

Fredy Peccerelli

Fredy Peccerelli, recordó que desde su inicio en 1997 la Fundación de Antropología Forense de Guatemala ha estado comprometida a buscar el paradero de las víctimas desaparecidas en Guatemala, "Este compromiso se basa en la confianza que los familiares de los desaparecidos han depositado en nosotros y en la ciencia", indicó Peccerelli. 

El Cambio de la Rosa constituye un acto simbólico del Estado de Guatemala que honra la memoria, la dignidad de las víctimas y el compromiso permanente con la paz, la democracia y los derechos humanos, agregó el Gobierno.

Distinción del Cambio de la Rosa a la FAFG. | Foto Alex Meoño

Distinción del Cambio de la Rosa a la FAFG. / Foto Alex Meoño

Distinción del Cambio de la Rosa a la FAFG. | Foto Alex Meoño

Distinción del Cambio de la Rosa a la FAFG. / Foto Alex Meoño

Distinción del Cambio de la Rosa a la FAFG. | Foto Alex Meoño

Distinción del Cambio de la Rosa a la FAFG. / Foto Alex Meoño

Distinción del Cambio de la Rosa a la FAFG. | Foto Alex Meoño

Distinción del Cambio de la Rosa a la FAFG. / Foto Alex Meoño

Distinción del Cambio de la Rosa a la FAFG. | Foto Alex Meoño

Distinción del Cambio de la Rosa a la FAFG. / Foto Alex Meoño

Distinción del Cambio de la Rosa a la FAFG. | Foto Alex Meoño

Distinción del Cambio de la Rosa a la FAFG. / Foto Alex Meoño

Distinción del Cambio de la Rosa a la FAFG. | Foto Alex Meoño

Distinción del Cambio de la Rosa a la FAFG. / Foto Alex Meoño

Distinción del Cambio de la Rosa a la FAFG. | Foto Alex Meoño

Distinción del Cambio de la Rosa a la FAFG. / Foto Alex Meoño

Distinción del Cambio de la Rosa a la FAFG. | Foto Alex Meoño

Distinción del Cambio de la Rosa a la FAFG. / Foto Alex Meoño

aniversarioacuerdosdepazImage2025-12-29at11.16.30AM | Foto Alex Meoño

aniversarioacuerdosdepazImage2025-12-29at11.16.30AM / Foto Alex Meoño

Distinción del Cambio de la Rosa a la FAFG. | Foto Alex Meoño

Distinción del Cambio de la Rosa a la FAFG. / Foto Alex Meoño

Distinción del Cambio de la Rosa a la FAFG. | Foto Alex Meoño

Distinción del Cambio de la Rosa a la FAFG. / Foto Alex Meoño

MP realiza allanamiento en el Museo de Arte Colonial

Según el MP busca prevenir la pérdida de bienes históricos invaluables que presentan un deterioro progresivo.

Con información de Alex Meoño, Emisoras Unidas Digital*

En Portada

Aumenta número de víctimas mortales por accidente de bus en ruta Interamericanat
Nacionales

Aumenta número de víctimas mortales por accidente de bus en ruta Interamericana

09:29 AM, Dic 29
Piloto de bus accidentado da positivo a metanfetaminat
Nacionales

Piloto de bus accidentado da positivo a metanfetamina

09:22 AM, Dic 29
Inicia el 2026 con las Noches de Luna en Zoológico La Aurora t
Farándula

Inicia el 2026 con las Noches de Luna en Zoológico La Aurora

10:35 AM, Dic 29
Champions Tour: Países que visitará Inter Miami de Messit
Deportes

Champions Tour: Países que visitará Inter Miami de Messi

09:05 AM, Dic 29

Temas

Guatemala#liganacionalFútbolNoticias de GuatemalaLiga NacionalFutbol GuatemaltecoEstados UnidosPNCDonald TrumpMunicipalredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos