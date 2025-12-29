Reconocen labor de la FAFG en el 29 aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz

Como parte de la conmemoración del 29 aniversario de la Firma de los Acuerdos de Paz Firme y Duradera, se llevó a cabo el acto de Distinción del Cambio de la Rosa, otorgado a la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG).
El Gobierno destacó la labor de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, esencial para el esclarecimiento de la verdad histórica, la dignificación de las víctimas del conflicto armado interno y el fortalecimiento de la memoria histórica del país. "La FAFG representa una paz cimentada no en el olvido, sino en la verdad científica, la justicia y el respeto a las víctimas y a sus familias.", indicó el Gobierno.
Este acto representa, además, un llamado a la memoria responsable, a la unidad nacional y a la corresponsabilidad de preservar la paz como un bien público esencial para el presente y el futuro de Guatemala.
El presidente, Bernardo Arévalo, aseguró que la conmemoración de la firma de los Acuerdos de Paz es una fecha adecuada para comprometernos con la memoria y no dejar que los demás olviden, pero sobre todo que "no se repita; nunca más el silencio, nunca mas la represión, nunca más el terror como medio para hacer política en Guatemala", expresó.
"Hace 29 años, el 29 de diciembre de 1996 es una fecha que las y los guatemaltecos no debemos olvidar. Esa noche con la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera entre el Gobierno de la República y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca el pueblo de Guatemala puso fin a uno de los capítulos más dolorosos de su historia y decidió avanzar en el difícil pero necesario camino de la paz y la democracia", manifestó Arévalo.
El mandatario agregó que desde entonces muchas personas han acudido al Patio de la Paz para depositar una rosa blanca "En estas manos que se alzan al cielo un poderoso gesto, que nos invita a sanar a hacer memoria a no repetir los errores del pasado y a reconocer que somos capaces de cambiar las cosas cuando dialogamos y pensamos juntos en el país que nos merecemos", indicó.
Recibe reconocimiento
El Presidente, indicó que la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, es fundamental para que como sociedad y como familias podamos volver a ver ese pasado doloroso con pruebas concretas y refutables que nos acerquen a la verdad y a la justicia.
Fredy Peccerelli, Director Ejecutivo de la FAFG, agradeció al presidente, Bernardo Arévalo, por el reconocimiento y aseguró que "hoy no nos sentimos solos, pero falta muchísimo por hacer".
"En representación de decenas de miles de familias que aún buscan a sus seres queridos desaparecidos acepto el honor y reconocimiento que implica el cambio de la Rosa de la Paz que nos otorga el gobierno del presidente Arévalo, gracias, para la Fundación de Antropología Forense de Guatemala esta es una gran oportunidad para resaltar la importancia no solo de la Firma de la Paz, firme y duradera, sino también para recordar las 200,000 víctimas y los 40,000 desaparecidos como resultado del conflicto armado interno especialmente en estas fechas que son muy difíciles para las decenas de miles de familias que aún siguen sin saber el paradero de sus seres queridos", manifestó Peccerelli.
Fredy Peccerelli
Fredy Peccerelli, recordó que desde su inicio en 1997 la Fundación de Antropología Forense de Guatemala ha estado comprometida a buscar el paradero de las víctimas desaparecidas en Guatemala, "Este compromiso se basa en la confianza que los familiares de los desaparecidos han depositado en nosotros y en la ciencia", indicó Peccerelli.
El Cambio de la Rosa constituye un acto simbólico del Estado de Guatemala que honra la memoria, la dignidad de las víctimas y el compromiso permanente con la paz, la democracia y los derechos humanos, agregó el Gobierno.
Con información de Alex Meoño, Emisoras Unidas Digital*