MP realiza allanamiento en el Museo de Arte Colonial

La mañana de este lunes 29 de diciembre, personal de la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación y con el acompañamiento de la Policía Nacional Civil (PNC) lleva a cabo una diligencia de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en las instalaciones del Museo de Arte Colonial de La Antigua Guatemala, ubicado en la 5a. calle poniente y 3a. avenida sur, número 5, antiguo edificio de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
El allanamiento fue autorizado por el Juzgado de Primera Instancia Penal de Sacatepéquez, como resultado de una investigación técnica y científica del Ministerio Público, que busca prevenir la pérdida de bienes históricos invaluables, informó la Fiscalía.
El MP indicó que el sustento primordial de este operativo se encuentra en un dictamen emitido por el Consejo para la Protección de La Antigua Guatemala, el cual establece que piezas, que incluyen objetos arqueológicos, pinturas y lienzos con más de tres siglos de antigüedad, presentan un deterioro progresivo.
La Fiscalía agregó que el objetivo es la salvaguarda de la riqueza histórica del país, actuando de manera oportuna para rescatar y preservar los bienes frente a condiciones que las amenazan.
Otro allanamiento
La Fiscalía Municipal de Mixco, lleva a cabo diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en cuatro inmuebles ubicados en la zona 7 del referido municipio.
Estas se desarrollan en seguimiento a un hecho armado ocurrido el pasado 13 de diciembre en la colonia La Brigada, en el que murió una persona, y tienen como objetivo localizar indicios que fortalezcan la investigación en curso.
Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas, 89.7*