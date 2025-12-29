 MP realiza allanamiento en el Museo de Arte Colonial
Nacionales

MP realiza allanamiento en el Museo de Arte Colonial

Según el MP busca prevenir la pérdida de bienes históricos invaluables que presentan un deterioro progresivo.

Compartir:
El MP realiza la diligencia en el Museo de Arte Colonial de La Antigua Guatemala., Foto MP
El MP realiza la diligencia en el Museo de Arte Colonial de La Antigua Guatemala. / FOTO: Foto MP

La mañana de este lunes 29 de diciembre, personal de la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación y con el acompañamiento de la Policía Nacional Civil (PNC) lleva a cabo una diligencia de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en las instalaciones del Museo de Arte Colonial de La Antigua Guatemala, ubicado en la 5a. calle poniente y 3a. avenida sur, número 5, antiguo edificio de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

El allanamiento fue autorizado por el Juzgado de Primera Instancia Penal de Sacatepéquez, como resultado de una investigación técnica y científica del Ministerio Público, que busca prevenir la pérdida de bienes históricos invaluables, informó la Fiscalía.


El MP indicó que el sustento primordial de este operativo se encuentra en un dictamen emitido por el Consejo para la Protección de La Antigua Guatemala, el cual establece que piezas, que incluyen objetos arqueológicos, pinturas y lienzos con más de tres siglos de antigüedad, presentan un deterioro progresivo.

Foto embed
Esta acción judicial fue autorizada por el Juzgado de Primera Instancia Penal de Sacatepéquez - Foto MP

La Fiscalía agregó que el objetivo es la salvaguarda de la riqueza histórica del país, actuando de manera oportuna para rescatar y preservar los bienes frente a condiciones que las amenazan.

Otro allanamiento

La Fiscalía Municipal de Mixco, lleva a cabo diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en cuatro inmuebles ubicados en la zona 7 del referido municipio.

Estas se desarrollan en seguimiento a un hecho armado ocurrido el pasado 13 de diciembre en la colonia La Brigada, en el que murió una persona, y tienen como objetivo localizar indicios que fortalezcan la investigación en curso.

Asesinan a predicador

La víctima retornaba de predicar en Chiquimula y se dirigía a su hogar en Jalapa

Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas, 89.7*

En Portada

Aumenta número de víctimas mortales por accidente de bus en ruta Interamericanat
Nacionales

Aumenta número de víctimas mortales por accidente de bus en ruta Interamericana

09:29 AM, Dic 29
Piloto de bus accidentado da positivo a metanfetaminat
Nacionales

Piloto de bus accidentado da positivo a metanfetamina

09:22 AM, Dic 29
Inicia el 2026 con las Noches de Luna en Zoológico La Aurora t
Farándula

Inicia el 2026 con las Noches de Luna en Zoológico La Aurora

10:35 AM, Dic 29
Champions Tour: Países que visitará Inter Miami de Messit
Deportes

Champions Tour: Países que visitará Inter Miami de Messi

09:05 AM, Dic 29

Temas

Guatemala#liganacionalFútbolNoticias de GuatemalaLiga NacionalFutbol GuatemaltecoEstados UnidosPNCDonald TrumpMunicipalredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos