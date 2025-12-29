Asesinan a predicador

La madrugada de este lunes 29 de diciembre se confirmó la muerte de un predicador en el kilómetro 212 ruta CHI_01 qué conduce de Agua Blanca, Jutiapa a Ipala, Chiquimula, informaron los Bomberos Municipales Departamentales.
A eso de las 00:45 horas horas, cuando agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) realizaban un recorrido de seguridad ciudadana localizaron un vehículo volcado en dicha ruta, por lo que dieron aviso a los bomberos.
Paramédicos de Bomberos Municipales Departamentales acudieron al lugar y localizan dentro del vehículo a una persona que ya no cuenta con signos vitales debido a una herida de arma de fuego en el rostro, por lo que se coordina con fiscales del Ministerio Público.
Al lugar se presentaron familiares quienes lo identificaron como Eliceo Álvarez, de 45 años, quien retornaba de una predicación en Chiquimula y se dirigiía a su domicilio barrio el Lazareto, Jalapa.
Según residentes del sector, en ese tramo carretero ha sucedido varios asaltos en fechas anteriores, en lo que va del año por lo que se recomienda a la población tomar sus precauciones al transitar por esta vía.
Localizan cuerpo
En la 3ra. calle y 6ta. avenida de la zona 12, Bomberos Municipales localizan en la vía publica el cuerpo de un hombre de aproximadamente 40 años, al ser evaluado no cuenta con signos vitales ni señales de violencia, autoridades correspondientes se encargan de la escena.
Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas, 89.7*