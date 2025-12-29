Aumenta número de víctimas mortales por accidente de bus

El Director del Hospital de Totonicapán, doctor Gustavo Rodas, confirmó este lunes 29 de diciembre al programa A Primera Hora de Emisoras Unidas, que se incrementó el número de fallecidos por el accidente del bus de los transportes Sinaloa, ocurrido el pasado fin de semana en el kilómetro 174 de la ruta Interamercana, en Nahualá, Sololá.
Rodas indicó que una persona falleció la madrugada de ese lunes, debido a la gravedad de las heridas que presentaba, con este deceso se incrementa a 16 el número de personas fallecidas del accidente vial registrado el pasado viernes 26 de diciembre en horas de la noche.
El accidente de transporte público dejó el viernes por la noche 15 personas fallecidas (incluida una menor de edad) y al menos 19 heridas.
Los Bomberos Voluntarios que se movilizaron más de 18 ambulancias para atender la tragedia.
Ligado a proceso
El Ministerio Público (MP) confirmó que el piloto del bus de los Transportes Sinaloa que se accidentó, conducía bajo los efectos de metanfetamina.
Luego de ser dado de alta del hospital, el piloto del bus Moisés Javier López Marroquín, de 28 años, fue presentado para la audiencia de primera declaración en el Juzgado de Turno.
El Ministerio Público confirmó que López Marroquín dio positivo a metanfetamina y anfetamina, la defensa alegó que los resultados estarían relacionados a medicamentos administrados.Dichos resultados también afirman fueron similares para el ayudante del bus que permanece entre los heridos.
López Marroquín fue ligado a proceso penal por los delitos de homicidio culposo y lesiones graves, y quedó en prisión preventiva, informó la Fiscalía.
El Juzgado también ordenó que el sospechoso permanezca en prisión preventiva en el centro carcelario de Totonicapán.
Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas, 89.7*