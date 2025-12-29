Piloto de bus accidentado da positivo a metanfetamina

El Ministerio Público (MP) confirmó que el piloto del bus de los Transportes Sinaloa que se accidentó el pasado fin de semana, en la ruta Interamericana, el cual dejó 15 personas fallecidas, conducía bajo los efectos de metanfetamina.
Luego de ser dado de alta del hospital, el piloto del bus Moisés Javier López Marroquín, de 28 años, fue presentado para la audiencia de primera declaración en el Juzgado de Turno.
El Ministerio Público confirmó que López Marroquín dio positivo a metanfetamina y anfetamina, la defensa alegó que los resultados estarían relacionados a medicamentos administrados.Dichos resultados también afirman fueron similares para el ayudante del bus que permanece entre los heridos.
López Marroquín fue ligado a proceso penal por los delitos de homicidio culposo y lesiones graves, y quedó en prisión preventiva, informó la Fiscalía.
El Juzgado también ordenó que el sospechoso permanezca en prisión preventiva en el centro carcelario de Totonicapán.
La Fiscalía de Distrito de Totonicapán, realizó el procesamiento de la escena resultante del accidente de un autobús extraurbano ocurrido en el kilómetro 174 de la ruta Interamericana, y logró establecer que como resultado de dicho hecho de tránsito, 15 personas murieron, incluyendo a una menor de edad, 11 hombres y tres mujeres.
López Marroquín, manejaba el vehículo cuando perdió el control de la unidad, y cayó al fondo de un barranco, por lo que el Gobierno decretó tres días de Luto.
Con información de Emisoras Unidas Xela y Ángel Oliva Emisoras Unidas 89.7*