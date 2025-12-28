 Este es el estado de salud de los heridos tras el accidente de bus
Este es el estado de salud de los heridos en accidente en ruta Interamericana

El Hospital Departamental de Totonicapán aseguró que se encuentra abastecido para atender la emergencia.

Más de 20 heridos dejó el accidente de tránsito en la ruta Interamericana. / FOTO: Alberto Chaclán.

El Hospital Departamental de Totonicapán dio a conocer el estado de salud de los pacientes que ingresaron a dicho hospital, tras el fatal accidente de tránsito en el que se vio involucrado un bus de los Transportes Sinaloa, en el kilómetro 174 de Nahualá, Sololá.

Al Hospital Departamental fueron trasladados 21 pacientes tras el accidente en el que murieron 15 personas;  10 personas ya fueron dados de alta, nueve continúan hospitalizados, uno de ellos en la unidad de cuidados intensivos de adultos, y otros dos pacientes fueron trasladados al Hospital Regional de Occidente (HRO) de Quetzaltenango

En el hospital de Quetzaltenango, únicamente una persona continúa recibiendo atención, detalló el Ministerio de Salud. 

Además de acuerdo con fuentes de Gobierno, el Centro Médico Militar se encuentran siete pacientes,  uno de ellos presenta trauma craneal y su estado es delicado, mientras que los otros seis permanecen bajo observación médica, a la espera de su evolución clínica.

Abastecimiento

El Hospital Departamental de Totonicapán informó que se encuentra abastecido y con la capacidad operativa necesaria para atender este tipo de emergencias, contando con personal de turno permanente.

Asimismo, por instrucciones del director del Hospital, Gustavo Rodas, se activó el apoyo de personal de llamada, quienes se sumaron de manera inmediata a los trabajos realizados para garantizar una atención oportuna y de calidad durante esta emergencia.

VIDEO. Le dan el último adiós

Vicente Velásquez Chuc es una de las víctimas del accidente del bus Sinaloa y estaba a pocos kilómetros de bajar de la unidad del transporte público.

Con información de Samanta Guerrero, Emisoras Unidas, 89.7*

