CIV se pronuncia por accidente de bus en ruta Interamericana

Nacionales

El Ministerio de Comunicaciones indicó que desde inicios de diciembre se implementaron 30 operativos en cuatro puntos principales del país.

El accidente causó un total de 15 muertos, según el conteo oficial de los cuerpos de bomberos., Bomberos Municipales Departamentales.
El accidente causó un total de 15 muertos, según el conteo oficial de los cuerpos de bomberos. / FOTO: Bomberos Municipales Departamentales.

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) emitió un comunicado en seguimiento a las acciones realizadas por la Dirección General de Transportes (DGT), tras el accidente de un bus extraurbano ocurrido en el kilómetro 174 de la ruta Interamericana.

Dicha cartera informó que la aseguradora La Ceiba, responsable del seguro del bus con placas C-365BRY, involucrado en el accidente, coordina la provisión de apoyo a las personas afectadas. Un abogado de la aseguradora se traslada a Totonicapán con el fin de brindar el apoyo correspondiente.

Mientras que la DGT, con el apoyo del Departamento de Trânsito de la Policía Nacional Civil y de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (PROVIAL), enfocan sus acciones en la prevención de accidentes, mediante la ejecución de operativos en las principales rutas del pais.

En estos operativos se verifica que las unidades de transporte operen conforme a la ley y respeten la cantidad de pasajeros autorizada.

El Ministerio agregó que desde inicios de diciembre de 2025 se han implementado 30 operativos en cuatro puntos principales del país:

  1. CA-9 Norte, km 33
  2. CA-9 Sur, km 39
  3. CA 9-1 Oriente
  4. CA-1 Occidente, km 40, km 47, km 72 y km 30

Comunicaciones indica que en estos puestos de control se han verificado 1,124 unidades y se han impuesto 45 sanciones, por diversos motivos, entre ellos: 24 por no portar documentos de la DGT (transporte pirata);  9 por portar documentos vencidos; 7 por sobrecarga en las unidades; 1 por modificar itinerario sin autorización de la DGT; 3 por no portar seguro obligatorio; 1 por no portar licencia o tarjeta de operación, pese a estar autorizado para el servicio de transporte extraurbano.

Limitadores de velocidad

El Ministerio de Comunicaciones agregó que se han realizado campañas publicitarias sobre el reposicionamiento del Decreto 45-2016 Ley para el Fortalecimiento de la Seguridad Vial, se ha brindado capacitaciones y se tienen abiertas las puertas a los transportistas que deseen ser capacitados sobre la ley y los procesos regulados en ella, con el objetivo de hacerles conciencia sobre los límites de velocidad en las distintas rutas del país.

A la fecha se encuentran registrados 387 buses extraurbanos con su respectivo dispositivo limitador de velocidad.

Próximamente se dará inicio a la aplicación de sanciones a las unidades que no cuenten con su respectivo Sistema Limitador de Velocidad -SLV-, como medida para garantizar el respeto a los límites de velocidad en las distintas rutas del país, siendo oportuno mencionar que estas medidas se realizan con la finalidad de garantizar la seguridad y la vida de los usuarios del transporte colectivo.

El accidente de transporte público dejó el viernes por la noche 15 personas fallecidas y más de 20 heridas, según fuentes oficiales.

Los Bomberos Voluntarios detallaron que se movilizaron más de 18 ambulancias para atender la tragedia.

El autobús, con casi medio centenar de personas a bordo, se precipitó a un barranco de al menos 50 metros de profundidad bajo circunstancias que las autoridades investigan.

Quedan identificadas las 15 víctimas del accidente de bus

El INACIF también reveló la causa de fallecimiento de las víctimas del autobús que se accidentó en la Cumbre de Alaska, kilómetro 174 de la ruta Interamericana.

