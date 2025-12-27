 Quedan identificadas las 15 víctimas del accidente de bus
Quedan identificadas las 15 víctimas del accidente de bus

El INACIF también reveló la causa de fallecimiento de las víctimas del autobús que se accidentó en la Cumbre de Alaska, kilómetro 174 de la ruta Interamericana.

El accidente cobró la vida de 15 personas que ya fueron identificadas por el INACIF., PROVIAL.
El accidente cobró la vida de 15 personas que ya fueron identificadas por el INACIF. / FOTO: PROVIAL.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) informó que la tarde de este sábado (27/12/2025) logró finalizar con el trabajo de identificación de las 15 víctimas mortales del accidente de bus de la carretera Interamericana. La institución pidió a los familiares de los fallecidos que se acerquen a su sede de Quetzaltenango para los trámites de entrega, para darles cristiana sepultura.

"De conformidad con los dictámenes emitidos, la causa de muerte de la totalidad de los fallecidos es trauma corporal severo", oficializó el INACIF.

El INACIF compartió que el listado de personas fallecidas es:

  • Alexander Nájera y Nájera, de 22 años.
  • Vicente Antonio Velásquez Chuc, de 50 años.
  • Alex Enoc Francisco Velásquez, de 40 años.
  • Nancy Angelita Yantuche, de 34 años.
  • Lidia Marina Alonzo Cotóm, de 43 años.
  • Fabio Antonio Mejía Pineda, de 51 años.
  • Adalinda Quetzalí Pelechú Salanic, de 18 años.

Previamente, las autoridades habían publicado los nombres de otros ocho fallecidos:

  • Óscar Alejandro García Yocuté, de 45 años,
  • Bernan Esaú López Gramajo, de 35 años,
  • Ranferí Alfaro López, de 50 años,
  • Wilson Estuardo Gonzales Pérez, de 19 años,
  • Diego Quiejú Coché, de 35 años,
  • Arribando Elmer Ichich Quej, de 23 años,
  • Ángel Elisandro Ixboy Xitumul, de 36 años,
  • Eluvia Elizabeth Francisco Duarte, de 5 años.

El INACIF agregó que, con estas identificaciones, se confirma un total de 15 personas fallecidas.

Piden continuar con los trámites

La institución pidió a los familiares de los fallecidos continuar con los trámites para darles cristiana sepultura. Para ello, pidieron acercarse a la sede del INACIF de la ciudad de Quetzaltenango, ubicada en la 11 calle "A" 0-80, zona 6.

La entidad pidió a los familiares de Nancy Angelita Yantuche, de 34 años, originaria de Pueblo Nuevo Viñas, Santa Rosa, para que se presenten en la sede del INACIF de la ciudad de Quetzaltenango, para realizar los trámites correspondientes para la entrega del cuerpo.

Hospital de Totonicapán atiende 21 heridos del accidente de autobús

Entre los lesionados por el accidente del autobús de la empresa de Transportes Sinaloa figuran tres menores y dos extranjeros.

