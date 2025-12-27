Hospital de Totonicapán atiende 21 heridos del autobús

Autoridades del Hospital Nacional de Totonicapán reportaron que durante la noche y madrugada de este sábado (27/12/2025) recibieron un total de 21 personas heridas, procedentes del accidente ocurrido en el kilómetro 174 de la carretera Interamericana, Cumbre de Alaska, donde un autobús se precipitó a un barranco.
Fuentes del centro asistencial declararon que entre las víctimas del percance también figuran dos personas extranjeras y que la mayoría de presentan traumas de cráneo y fracturas en diferentes partes de su cuerpo.
El vocero del centro asistencial, Jimmy Chaclán, aseguró que después del accidente del autobús, el personal médico del referido nosocomio activó el código de emergencia para la llegada de los cuerpos de socorro.
El comunicador resaltó que dentro de las personas lastimadas hay tres menores de edad, agregó que entre los internados no se han reportado personas fallecidas por el momento.
Además, el portavoz de ese centro asistencial reveló que dos pacientes fueron llevados al Hospital Regional De Occidente, ubicado en Quetzaltenango, para continuar con su tratamiento debido a su condición de salud.
Pacientes salen del hospital tras percance de autobús
"Ya fueron dados de alta cuatro pacientes, por lo que actualmente 15 permanecen internados en el Hospital Nacional de Totonicapán", agregó la voz autorizada del centro asistencial.
Chaclán agregó que los pacientes que están siendo atendidos en el lugar son originarios de San Marcos, Quetzaltenango, Chichicastenango, Quiché, Jalapa, Mixco, Guatemala, Villa Canales y Guatemala.
En tanto, los extranjeros tienen nacionalidad de Santa Ana, El Salvador y Florida, Estados Unidos (EE. UU.), reveló.
Chaclán cerró informando que fueron cinco personas las que ingresaron al Hospital Regional de Occidente durante la noche.
Para rescatar a las víctimas del accidente, los Bomberos Voluntarios y Bomberos Municipales Departamentales tuvieron que trabajar durante toda la noche y madrugada en la Cumbre de Alaska, kilómetro 174 de la ruta Interamericana, área del municipio de Sololá, departamento de Quetzaltenango.