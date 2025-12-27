Familia de Floridalma Roque cierra el año clamando justicia

Las fiestas de fin de año son motivo de unión familiar y de convivencia, pero muchas familias guatemaltecas han sufrido pérdidas familiares que les empañan la celebración, uno de esos casos es el de Floridalma Roque, quien fue encontrada muerta en una finca de San Vicente Pacaya. Ella había desaparecido un año antes y, según denuncias, la última vez que se supo de ella fue en la clínica del cirujano plástico Kevin Malouf.
Su hijo, José López, lamentó la ausencia de su mamá en estas festividades, compartiendo que desde la muerte de ella, no han vuelto a tener una Navidad tranquila. López expresó que las fiestas de fin de año son momentos difíciles, después de la muerte de su madre.
Como todo el mundo sabe, el centro de atracción para una familia es una madre; como todos sabemos, el lugar de reunión es alrededor de mamá", lamentó.
López señaló que el sistema de justicia guatemalteco "es corrupto y se le protege al culpable, a pesar de las pruebas irrefutables que se presenten". El afectado narró que hasta el momento no se ha emitido sentencia condenatoria por el deceso de su mamá; de hecho, se quejó porque no se les ha permitido ver al acusado.
Lamentablemente, para nosotros estas últimas navidades han sido difíciles y está pues no se queda atrás. El motivo de las fiestas es unión familiar, convivencia, perdón y unión de la familia", expresó López.
El afectado lamentó lo que viven en esta época, reiterando que la persona que une a la familia es la mamá: "Y en este caso, ella ya no está con nosotros", lamentó.
Floridalma Roque fue arrebatada de una forma cruel
José López consideró que la muerte de una madre se puede aceptar cuándo es natural. Sin embargo, agregó que en su caso su ser querido fue arrebatado de una forma cruel.
Recodar la manera tan cruel en la que arrebataron a tu ser querido es mucho más doloroso, y a nadie se le desea", aseguró.
Una de las partes más difíciles del actual proceso judicial para la familia de Floridalma Roque es que constantemente les estén recordando los tristes eventos que vivieron. "Que te lo están recordando cada cierto tiempo en audiencias y entrevistas hace más larga la agonía de nuestra familia", precisó.
Agregó que la familia ha sufrido por la falta de justicia y la impunidad. Declaró que, "aunque buscan perdonar, la sed de justicia permanece".
Considera que la justicia está protegiendo a Malouf
Narró que lo más doloroso de este proceso judicial es que no han dado una sentencia condenatoria, pese a las pruebas irrefutables que han presentado. "Los jueces que han tenido el caso de mi madre, y toda Guatemala, se han dado cuenta de las pruebas irrefutables qué hay para que ya hayan emitido una sentencia condenatoria", recalcó.
Sin embargo, no nos han permitido ver a esta persona (al doctor Kevin Malouf); ni siquiera nos han dejado verle la cara a esta persona; ya que tanta es la protección que le están dando", opinó.
En su lucha por justicia, López contó que se ha presentado a los Tribunales, a cada audiencia que ha habido y ahí es donde se ha dado cuenta "la gran corrupción que hay en el sistema de justicia de nuestra Guatemala".
Defienden al culpable, solo falta que nos acusen a nosotros de algo que no hayamos hecho. Nos quieran aplicar justicia a nosotros, eso es lo incoherente de la justicia de nuestro país", finalizó.
Con información del programa A Primera Hora de Emisoras Unidas FM.