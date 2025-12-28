VIDEO. Le dan el último adiós

En distintas comunidades del Occidente del país comenzaron a despedir a cada una de las 15 víctimas mortales del fatal accidente del bus extrurbano de los transportes Sinaloa que de la Ciudad de Guatemala se dirigía a San Marcos, pero que al llegar al kilómetro 174 de la ruta Interamericana, en Nahualá, Sololá, cayó a un barranco.
Vecinos, amigos y familiares dieron el último adiós a Vicente Velásquez Chuc, de 50 años, una de las víctimas del accidente de bus.
Familiares contaron Vicente Velásquez viajaba de la ciudad capital hacia Totonicapán y estaba muy cerca de bajar del bus en el kilómetro 187.5, lugar conocido como Cuatro Caminos, en San Cristóbal Totonicapán, donde debía abordar otro bus que lo llevará a la terminal de Totonicapán y finalmente otro microbús que lo llevará hasta su hogar.
Sin embargo, la noche del pasado viernes, el conductor perdió el control de la unidad y cayó a un barranco, Bomberos reportaron la muerte de 15 personas y se registraron más de 20 personas heridas.
El Gobierno de Guatemala decretó tres días de luto por la muerte de 15 personas en un accidente de tránsito.
"Lamento profundamente la tragedia ocurrida en la carretera Interamericana", expuso el presidente local, Bernardo Arévalo de León, mediante sus canales oficiales de comunicación.
"Ante este hecho, he decidido decretar tres días de luto nacional por las víctimas del accidente de bus", añadió.
El accidente de transporte público dejó el viernes por la noche 15 personas fallecidas (incluida una menor de edad) y al menos 19 heridas.
Los Bomberos Voluntarios que se movilizaron más de 18 ambulancias para atender la tragedia.
Con información de Alberto Chaclán, Emisoras Unidas, 89.7*