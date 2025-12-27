Confirman 15 fallecidos por accidente de autobús

Bomberos Municipales Departamentales y Bomberos Voluntarios unieron fuerzas para trabajar durante la noche y madrugada de este sábado (27/12/2025) en el kilómetro 174 de la ruta Interamericana donde un autobús se precipitó a un barranco. Ambos cuerpos de socorro confirmaron que el número de fallecidos es de 15 y el de heridos es de 20.
Los cuerpos de rescate confirmaron que en este tramo, que pertenece al territorio de la Cumbre de Alaska, un autobús de la empresa Transportes Sinaloa cayó al fondo de un barranco. El bombero, Leandro Amado, informó desde el lugar de la tragedia que en el área del desastre trabajaron al menos 18 ambulancias de diferentes sectores del occidente del país.
Para sacar a los pacientes con vida, fue necesario que los paramédicos trabajaran en el área por un lapso de dos horas con 30 minutos. Posteriormente, se inició con la extracción y contabilización de los fallecidos, compartió uno de los rescatistas en el área de los hechos.
Bomberos Voluntarios informaron que dentro de los 20 fallecidos por el accidente del autobús hay once hombres, tres mujeres y una menor de edad. Los cuerpos de socorro confirmaron que la hondonada en la que cayó la unidad de transporte es de uno 75 metros de profundidad.
Mayoría de víctimas eran comerciantes
Paulo Siguantay, de Bomberos Municipales Departamentales, narró que la mayoría de víctimas mortales eran comerciantes, porque el autobús llevaba bastante producto de la época. "Hay varios insumos de las personas en los que nos dimos cuenta que la camioneta venía de la ciudad capital, porque traía mercadería", contó el rescatista.
Mientras tanto, las autoridades trabajaron durante esta madrugada para extraer el autobús del fondo del barranco. Para esa labor las autoridades tuvieron que utilizar grúas y bloquear temporalmente dos carriles de la carretera Interamericana.
Bomberos Voluntarios identificaron a seis de los 20 heridos, de la siguiente manera:
- Aníbal García, 20 años,
- Saúl López Mardoqueo, 28 años,
- Manuel Elizeo Álvarez, 22 años,
- Pedro Osorio,
- Fabián Nájera, 23 años,
- Rudy Jiménez Jiménez.
El accidente de tránsito ocurrió a eso de las 20:45 horas, según el primer reporte emitido por los Bomberos Municipales Departamentales.
Identifican al chofer del autobús
Médicos del Hospital Regional de Occidente emitieron un comunicado para confirmar que atienden a cinco pacientes, en coordinación con el Hospital Nacional de Totonicapán que atiende a otros afectados por el percance del autobús.
Autoridades revelaron que el conductor del autobús fue identificado como Francisco Javier López Marroquín. Tras sobrevivir a la tragedia, las autoridades aseguraron que fue consignado.
Con información de los periodistas Alberto Chaclán y Juan Carlos Chanta de Emisoras Unidas FM.