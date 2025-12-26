 2025: Vacunas hexavalente y varicela en esquema nacional
Nacionales

Dos nuevas vacunas se sumaron al esquema nacional en 2025: hexavalente y varicela

El Ministerio de Salud destacó el fortalecimiento del esquema nacional de vacunación para la niñez guatemalteca.

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) resaltó que Guatemala dio un paso histórico en el fortalecimiento de la salud pública durante 2025 con la incorporación de las vacunas Hexavalente y contra la varicela al esquema nacional de inmunización, ampliando la protección gratuita y oportuna para la niñez en todo el país.

El pasado 4 de noviembre, la cartera presentó la vacuna Hexavalente como un avance trascendental, ya que por primera vez forma parte del esquema regular y permite proteger, con una sola aplicación, contra seis enfermedades prevenibles: difteria, tétanos, tos ferina, poliomielitis, hepatitis B y Haemophilus influenzae tipo B.

Según la institución, esta vacuna es segura, eficaz y está disponible de forma gratuita para niñas y niños de 2, 4, 6 y 18 meses de edad en la red nacional de servicios de salud.

El día en que se hizo el lanzamiento, el viceministro de Salud, Edgar González, informó que se cuenta con más de 600 mil dosis de la vacuna Hexavalente, adquiridas a través del Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), un mecanismo que, según afirmó, garantiza compras transparentes y a costos accesibles para el Estado.

Protección contra la varicela

El MSPAS también calificó como un hito la introducción de la vacuna contra la varicela al esquema regular de inmunización. La misma previene una enfermedad altamente contagiosa y sus posibles complicaciones.

La vacuna, introducida oficialmente el 11 de noviembre a la red de salud pública nacional, se aplica en dos dosis: la primera a los 15 meses de edad y un refuerzo a los 4 años. Para su implementación, el Ministerio dispuso de 500 mil dosis, con una inversión superior a los Q70 millones, también adquiridas mediante el Fondo Rotatorio de la OPS.

El ministro de Salud, Joaquín Barnoya, resaltó en su momento que estas incorporaciones reflejan el compromiso del Gobierno de Guatemala con la equidad y el acceso universal a la salud.

"Es una muestra de que podemos distribuir salud de manera digna y equitativa. Continuaremos fortaleciendo la planificación, adquisición y distribución de vacunas y medicamentos en todo el sistema de salud", afirmó.

El lanzamiento de la vacuna contra la varicela se llevó a cabo el 11 de noviembre de 2025. - Ministerio de Salud

Resaltan importancia de completar esquema de vacunación

Alma Morales, representante de la OPS/OMS en Guatemala, subrayó que la introducción de ambas vacunas representa un avance significativo hacia los objetivos de salud universal. "Cada vacuna aplicada es una promesa cumplida en equidad, bienestar y protección de la niñez", expresó.

Las autoridades de Salud hicieron un llamado a madres, padres y cuidadores para que acudan a los servicios de salud y completen el esquema de vacunación de niñas y niños. El MSPAS reiteró que todas las vacunas distribuidas en la red nacional son seguras, gratuitas y salvan vidas.

* Con información del Ministerio de Salud.

