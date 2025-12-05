 Salud presenta resultados anticorrupción: más de Q746 millones en casos denunciados
Salud presenta resultados anticorrupción: más de Q746 millones en casos denunciados

La cartera informó que continúan las acciones para combatir la corrupción y prevenir el abuso del poder público.

Sede del Ministerio de Salud Pública,
Sede del Ministerio de Salud Pública

La Unidad de Asuntos Internos del Ministerio de Salud Pública (MSPAS) documentó una serie de irregularidades en esa cartera durante el período 2024-2025, lo que representa un monto que asciende a aproximadamente 750 millones de quetzales.

