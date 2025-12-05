La Unidad de Asuntos Internos del Ministerio de Salud Pública (MSPAS) documentó una serie de irregularidades en esa cartera durante el período 2024-2025, lo que representa un monto que asciende a aproximadamente 750 millones de quetzales.
Salud presenta resultados anticorrupción: más de Q746 millones en casos denunciados
La cartera informó que continúan las acciones para combatir la corrupción y prevenir el abuso del poder público.
- por Nancy Alvarez
- 10:34, Dic 05 2025
