Corrupción en hospital: fraudes y compras fraccionadas

El Gobierno de Guatemala reveló un nuevo caso de posible corrupción detectado en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), específicamente en el hospital Roosevelt. Los hechos habrían ocurrido entre los años 2022 y 2023 y representan irregularidades por más de Q16 millones.
El Coordinador de Asuntos Internos de la cartera, Rubén Ramos, brindó detalles sobre el tema durante una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, en la cual resaltó que se observó un patrón en el que las personas involucradas obviaron los procesos correspondientes e hicieron compras fraccionadas.
"Tenía que haber un proceso de licitación, porque fueron millones de quetzales; sin embargo, este fue obviado. Entonces, lo que hicieron fueron compras fraccionadas, menores de 90 mil quetzales, para no cumplir ese proceso. Es un indicio muy fuerte de esta situación. Ese fue el principal modus operandi utilizado", explicó.
Por ejemplo, indicó que una impermeabilización se pudo haber dividido en cinco sectores para poder tener en cada una de las compras los montos que no superaran los Q90 mil y evadir así los procesos establecidos en ley.
"Se detectó, con base a un informe de auditoría que fue emitido. En el mismo se determinaron estos hallazgos. Entonces, en resumen, se puede decir que son remozamientos, impermeabilizaciones y otros servicios, fumigaciones, incluso un alquiler, los cuales no fueron efectuados o se simularon que se efectuaron", dijo.
Agregó que hay dos puntos a resaltar en el marco de este caso. Uno de estos es que dentro de los indicios que aportó auditoría se determinó que en el proceso administrativo toda la documentación sobre las compras y contrataciones contiene muchas falencias. Asimismo, en las entrevistas que realizaron al personal en seguimiento de las pruebas realizadas se pudo ver que hay indicios para determinar que no se realizaron estos trabajos y solamente se simularon.
El funcionario mencionó que no se descarta que haya habido colusión entre empleados y proveedores, pues consideró que una sola persona no pudo haber actuado para generar este tipo de anomalías. Incluso, indicó, el informe de auditoría incluye información sobre varios puestos y personas que pudieron haber tenido participación en los hechos.
"Por el tipo de proceso que se llevó. Se hace ver como que hubo una cierta asociación entre personal del Ministerio y los proveedores, porque también hay muchos indicios que hacen ver la posible colusión que hubo entre ellos", añadió.
Seguimiento de denuncia permitirá identificar a implicados
Ramos dijo que ante los hallazgos se procedió a presentar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, que es el ente encargado de realizar las investigaciones y ejecutar los procedimientos para la persecución penal.
Indicó que la misma fue planteada no contra ciertas personas, sino en general detallando las anomalías detectadas, y serán las pesquisas las que permitirán establecer cuántas personas estarían vinculadas.