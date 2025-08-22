 Corrupción en hospital: fraudes y compras fraccionadas
Nacionales

Procesos de licitación sin cumplir y compras fraccionadas: Detalles de nuevo caso de corrupción

El nuevo caso de posible corrupción en el hospital Roosevelt supera los Q16 millones.

Compartir:
Foto de archivo.
Hospital-Roosevelt-Emisoras-Unidas(1) / FOTO:

El Gobierno de Guatemala reveló un nuevo caso de posible corrupción detectado en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), específicamente en el hospital Roosevelt. Los hechos habrían ocurrido entre los años 2022 y 2023 y representan irregularidades por más de Q16 millones.

El Coordinador de Asuntos Internos de la cartera, Rubén Ramos, brindó detalles sobre el tema durante una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, en la cual resaltó que se observó un patrón en el que las personas involucradas obviaron los procesos correspondientes e hicieron compras fraccionadas.

"Tenía que haber un proceso de licitación, porque fueron millones de quetzales; sin embargo, este fue obviado. Entonces, lo que hicieron fueron compras fraccionadas, menores de 90 mil quetzales, para no cumplir ese proceso. Es un indicio muy fuerte de esta situación. Ese fue el principal modus operandi utilizado", explicó.

Por ejemplo, indicó que una impermeabilización se pudo haber dividido en cinco sectores para poder tener en cada una de las compras los montos que no superaran los Q90 mil y evadir así los procesos establecidos en ley.

"Se detectó, con base a un informe de auditoría que fue emitido. En el mismo se determinaron estos hallazgos. Entonces, en resumen, se puede decir que son remozamientos, impermeabilizaciones y otros servicios, fumigaciones, incluso un alquiler, los cuales no fueron efectuados o se simularon que se efectuaron", dijo.

Agregó que hay dos puntos a resaltar en el marco de este caso. Uno de estos es que dentro de los indicios que aportó auditoría se determinó que en el proceso administrativo toda la documentación sobre las compras y contrataciones contiene muchas falencias. Asimismo, en las entrevistas que realizaron al personal en seguimiento de las pruebas realizadas se pudo ver que hay indicios para determinar que no se realizaron estos trabajos y solamente se simularon.

El funcionario mencionó que no se descarta que haya habido colusión entre empleados y proveedores, pues consideró que una sola persona no pudo haber actuado para generar este tipo de anomalías. Incluso, indicó, el informe de auditoría incluye información sobre varios puestos y personas que pudieron haber tenido participación en los hechos.

"Por el tipo de proceso que se llevó. Se hace ver como que hubo una cierta asociación entre personal del Ministerio y los proveedores, porque también hay muchos indicios que hacen ver la posible colusión que hubo entre ellos", añadió.

Seguimiento de denuncia permitirá identificar a implicados

Ramos dijo que ante los hallazgos se procedió a presentar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, que es el ente encargado de realizar las investigaciones y ejecutar los procedimientos para la persecución penal.

Indicó que la misma fue planteada no contra ciertas personas, sino en general detallando las anomalías detectadas, y serán las pesquisas las que permitirán establecer cuántas personas estarían vinculadas.

* Escuche aquí la entrevista completa con el funcionario del Ministerio de Salud:

En Portada

Reos implicados en motín enfrentarán proceso penalt
Nacionales

Reos implicados en motín enfrentarán proceso penal

03:45 PM, Ago 22
TSE confirma inscripción de dos nuevos partidos políticost
Nacionales

TSE confirma inscripción de dos nuevos partidos políticos

02:42 PM, Ago 22
El Salvador revela convocatoria para iniciar trabajos para duelo ante Guatemalat
Deportes

El Salvador revela convocatoria para iniciar trabajos para duelo ante Guatemala

05:55 PM, Ago 22
La ONU declara oficialmente situación de hambruna en la Franja de Gazat
Internacionales

La ONU declara oficialmente situación de hambruna en la Franja de Gaza

02:58 PM, Ago 22

Temas

Guatemala#liganacionalFútbolEstados UnidosEE.UU.Noticias de GuatemalaLiga NacionalFutbol GuatemaltecoSeguridadDonald Trumpredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Harry Potter ,Instagram
Tecnología

¿Te gustaría tener el modo Harry Potter en WA? Así puede activarlo

Instagram ,Instagram
Tecnología

Repost de Instagram: ¿Cómo funciona, dónde ver y qué hacer si no me aparece la nueva función?

Relojes ,Relojes
Tendencias

El reloj perfecto para combinar con tu outfit

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
coronavirus, virus, plasma, plasma sanguíneo, covid-19, infección, patógenos ,Pixabay
Sucesos

Nueva variante del COVID "Frankenstein": la OMS alerta sobre su rápida expansión

sandia-frutas ,
Chismes

Siete hábitos, según la ciencia, que transformarán tu salud intestinal y potenciarán tu sistema inmunológico

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos