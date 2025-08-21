Hospital Roosevelt habría pagado más de Q16 millones en remozamientos no realizados

Las autoridades de Gobierno presentaron este jueves 21 de agosto un nuevo caso de corrupción en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) que afectó específicamente al hospital Roosevelt y ocurrió durante administraciones anteriores.
Durante la conferencia de prensa denominada "La Ronda", que se brinda periódicamente en el Palacio Nacional de la Cultura, señalaron que la Unidad de Asuntos Internos presentó la denuncia por remozamiento y otros servicios pagados no realizados en el hospital Roosevelt. El monto total de la denuncia asciende a Q16,842,992.38.
Se indicó que se pudo detectar el modus operandi, mediante el cual se obviaron los procesos de cotización y licitación para compras fraccionadas, sino que se optó por compra directa, sin prestar los servicios, y se autorizaron pagos a pesar de esta situación.
El titular de la Comisión Nacional contra la Corrupción, Julio Flores, explicó que durante la actual administración de Gobierno se han interpuesto más denuncias por corrupción que en cualquier momento de la historia y ya se superan los 300 casos presentados.
Con respecto a este caso, agregó que lo importante, además de la propia detección en sí, es que empieza a evidenciar que la corrupción no era un fenómeno aislado, sino que era el propio sistema bajo el cual funcionaba el Gobierno.
"Vemos los mismos modos de operación, falsas necesidades, es decir, que no se requieren los serivcios y aún así se contratan. También el fraccionamiento para evadir procesos, servicios poco comprobables, pues cuesta determinar si se prestaron o no, y vinculación con los representantes legales de las entidades beneficiadas con los contratos", indicó.
Según Flores, lo que hoy está acreditando la Unidad de Asuntos Internos, que es la oficina de probidad del MSPAS, es que no importa la unidad ejecutora donde se realice, pues se repite el patrón y hay una articulación de esfuerzos para afectar el presupuesto del Estado.