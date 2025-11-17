 Hora 15: Emisión del 6 de Noviembre de 2025
Hora 15: Vacuna Hexavalente, protección a la niñez

La vacuna Hexavalente, que protege a la niñez contra seis enfermedades, está por primera vez en Guatemala. En el programa Hora 15 conversamos del tema con Sandy Sorayda Cano Lemus, coordinadora del Programa de Inmunizaciones del Ministerio de Salud. 

Presentan denuncia por construcción ilegal en cárcel Pavoncito

10:01 AM, Nov 17
El PSG demanda a Mbappé y el jugador responde con una contrademanda

10:08 AM, Nov 17
¿Cuándo llegará a Guatemala el equipo del FBI para buscar a reos fugados?

11:16 AM, Nov 17
Estrenos de la semana: "Wicked por siempre" y "Jujutsu Kaisen: Ejecución" toman por asalto la cartelera

12:11 PM, Nov 17

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

