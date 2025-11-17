Hora 15: Emisión del 6 de Noviembre de 2025

La vacuna Hexavalente, que protege a la niñez contra seis enfermedades, está por primera vez en Guatemala. En el programa Hora 15 conversamos del tema con Sandy Sorayda Cano Lemus, coordinadora del Programa de Inmunizaciones del Ministerio de Salud.
Videos
Hora 15: Vacuna Hexavalente, protección a la niñez
- por Ivonne Gordillo
- 10:51, Nov 17 2025
-
