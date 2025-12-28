Trasladan a sospechoso de la muerte de Édgar Alvarado en San Juan Sacatepéquez

La Policía Nacional Civil (PNC) realiza el traslado de Marvin González Chinchilla, de 46 años, presunto responsable de la muerte del niño Édgar Gadiel Alvarado Castellanos, de 5 años, hecho ocurrido en San Juan Sacatepéquez, informó la Policía Nacional Civil (PNC)
La Policía Nacional Civil capturó a González Chinchilla, durante un allanamiento en Masagua, Escuintla, la mañana de este domingo 28 de diciembre, por su presunta implicación en el crimen de Édgar Alvarado Castellanos, de 5 años, quien desapareció en la aldea Montufar, San Juan Sacatepéquez.
El hecho ocurrió entre el 23 y 25 de diciembre del año en curso, en el interior del inmueble ubicado en la carretera a la aldea Montúfar 0-33, lotificación Los Pinos, Santa Ana, zona 0, San Juan Sacatepéquez, Guatemala, mientras se celebraba un convivio de trabajadores del progenitor del niño.
La carpeta de investigación fue trasladada a la Fiscalía de la Niñez y Adolescencia el 26 de diciembre último y la orden de aprehensión fue solicitada y diligenciada en un plazo de 24 horas, informó el Ministerio Público (MP).
La investigación de la PNC en coordinación con la Fiscalía de la Niñez y Adolescencia del Ministerio Público, incluyó allanamientos, reconstrucción de hechos y análisis de evidencias.
El 27 de diciembre, se realizó un allanamiento en un inmueble en la lotificación Los Pinos, donde se recolectaron pruebas clave, incluyendo un teléfono, muestras de sangre, un DVR y otros objetos que podrían estar relacionados con el caso, informó la Policía.
El Juzgado de Turno de Primera Instancia Penal emitió una orden de aprehensión para González Chinchilla por los delitos de asesinato, plagio o secuestro, por lo que fue capturado este domingo y trasladado a dicho juzgado.
El pequeño había sido reportado como desaparecido desde el 23 de este mes y sus familiares, amigos y cuerpos de socorro lo buscaban sin descanso, con la esperanza de encontrarlo con vida.
Sin embargo, vecinos encontraron al pequeño, ya sin vida, dentro de una zanja en medio de una construcción en la finca Santa Ana. El Instituto Nacional de Ciencias Forenses aseguró que el pequeño murió por asfixia, debido a que sufrió una obstrucción de las vías aéreas, es decir, los conductos de oxígeno que van hacia los pulmones.
Con información de Lester Ramírez, Emisoras Unidas, 89.7*