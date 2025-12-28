Motorista atropella a trabajador de Limpia y Verde

El conductor de una motocicleta atropelló a un trabajador de Limpia y Verde de la Municipalidad de Guatemala y le provocó graves lesiones la mañana de este domingo 27 de diciembre, informaron los Bomberos Municipales.
Paramédicos de Bomberos Municipales acudieron en respuesta a múltiples llamadas de auxilio, y le brindaron atención prehospitalaria a un hombre de 48 años, quien sufrió fractura expuesta en la pierna izquierda al ser atropellado por una motocicleta, en la calzada Aguilar Batres y 10ma. calle zona 12.
Bomberos realizaron el traslado del colaborador a la emergencia del Seguro Social de Accidente, 7-19, detallaron los bomberos.
El intendente de la Policía Municipal de Tránsito, Amílcar Montejo, indicó que la Policía Nacional Civil (PNC) fue notificada por involucramiento de motorista en dicho accidente.
Durante la madrugada también se reportó el accidente de tránsito entre dos vehículos en el bulevar Liberación y 3ra. avenida de la zona 9 de la capital, en este hecho no resultaron personas lesionadas, informó Amílcar Montejo.
Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas, 89.7*