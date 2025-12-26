San Juan Sacatepéquez de luto por el pequeño Édgar Alvarado

Una amarga Navidad vivió la familia Alvarado Castellanos, del municipio de San Juan Sacatepéquez, departamento de Guatemala, porque se confirmó la muerte del pequeño Édgar Gadiel Alvarado Castellanos, de 5 años. El pequeño había sido reportado como desaparecido desde el 23 de este mes y sus familiares, amigos y cuerpos de socorro lo buscaban sin descanso, con la esperanza de encontrarlo con vida.
Sin embargo, la ilusión se acabó en plena Navidad, cuando vecinos encontraron al pequeño, ya sin vida, en la finca Santa Ana. El Instituto Nacional de Ciencias Forenses aseguró que el pequeño murió por asfixia, debido a que sufrió una obstrucción de las vías aéreas, es decir, los conductos de oxígeno que van hacia los pulmones.
La última vez que Édgar fue visto estaba en la Lotificación Los Pinos, de Santa Ana, aldea Montúfar, municipio de San Juan Sacatepéquez, describieron las autoridades. Ahora el Ministerio Público (MP) trabaja en el caso para dar con los responsables por la muerte del pequeño.
Medios locales confirmaron que el deceso de Édgar llenó de luto y consternación a toda la comunidad, mientras los vecinos y familiares exigieron a las autoridades que se resuelva el caso. Además, los comunicadores de la región reportaron que fue el padre quien encontró el cuerpo del pequeño, dentro de una zanja en medio de una construcción.
Édgar tenía problemas para comunicarse
Familiares habían alertado que el pequeño Édgar tenía dificultades para comunicarse, mientras compartían fotos del niño en actividades de la comunidad. Vecinos describieron que cuando el pequeño desapareció vestía camisa de cuadritos celestes y blancos.
Medios locales indicaron que fueron dos días de búsqueda las que realizaron buscando al infante, quien fue encontrado ya fallecido durante la madrugada del 25 de diciembre. Vecinos piden al MP que realicen las gestiones del caso para aclarar lo sucedido con el menor de edad.
Con información del periodista Lester Ramírez, de Emisoras Unidas FM.