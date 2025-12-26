 Congreso envía informe sobre el Presupuesto 2026 a la CC
Nacionales

Congreso envía informe sobre el Presupuesto 2026 a la CC

La solicitud de la CC estaba dirigida a la junta directiva del Congreso de la República.

Sesión en el Congreso de la República., Organismo Legislativo
Sesión en el Congreso de la República. / FOTO: Organismo Legislativo

Después de que la Corte de Constitucionalidad (CC) diera un plazo de 48 horas al Congreso de la República para enviar un informe detallado acerca de la aprobación del Presupuesto 2026, La Dirección de Asuntos Jurídicos del Organismo Legislativo confirmó esa entrega.

El ente legislativo manifestó que, al ser "respetuosos de los plazos de ley, la Dirección de Asuntos Jurídicos del Organismo Legislativo informó que emitió el informe requerido por la CC. La solicitud fue emitida el pasado 23 de diciembre del presente a las 20:23 horas, por una acción legal presentada en contra del presupuesto 2026.

Fue el pasado 12 de diciembre cuando el Parlamento publicó el decreto del presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2026. El documento establece que el monto es de Q163 mil 469 millones 328 mil 657.

Cabe resaltar que el acuerdo contiene la firma del presidente Bernardo Arévalo, quien hizo el análisis junto con su equipo y decidió sancionarlo. Los diputados del Congreso de la República aprobaron el Presupuesto 2026 durante la madrugada del 26 de noviembre.

Migrantes en frontera de México celebran Navidad en medio de la incertidumbre

En la frontera México-Guatemala cientos de migrantes enfrentan la Navidad en las calles, y albergues.

Cuestionan el artículo 85 del Presupuesto 2026

Sin embargo, la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES) expresó preocupación por el contenido y redacción del artículo 85 del Presupuesto 2026. La preocupación señala dudas en los alcances del referido artículo, que habla acerca de la participación financiera y manejo del capital ordinario tipo "C" del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

Asies agregó que la formulación del artículo permite lecturas que podrían acercarse a una eventual contravención de la prohibición constitucional de otorgar financiamiento directo del Banguat al Gobierno Central que, según expuso, se estableció para preservar la estabilidad macroeconómica, evitar presiones inflacionarias y proteger la autonomía del banco central.

El Presupuesto 2026 fue aprobado en una extensa sesión en el Congreso, con el voto favorable de 139 legisladores; en cuanto al monto, se redujo levemente con respecto al techo que había planteado el Ejecutivo.

En su momento, el parlamento destacó que el Presupuesto 2026 aprobado ordena los ingresos y egresos del Estado y garantiza la atención a la población guatemalteca en las principales áreas de inversión pública, como educación, salud y desarrollo social. "Asimismo, fortalece el acceso a la energía y la seguridad", concluyeron.

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalEstados UnidosLiga NacionalFutbol GuatemaltecoDonald TrumpNoticias de GuatemalaPNCMundial 2026EE.UU.
