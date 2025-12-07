 Envían tres equipos de investigación a Masagua, Escuintla
Nacionales

Envían tres equipos de investigación a Masagua, Escuintla

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, se refirió al asesinato del alcalde de Masagua, Nelson Marroquín.

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, en una conferencia el 26 de noviembre de 2025 en el Palacio Nacional. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, habló acerca del asesinato del alcalde de Masagua, Escuintla, Nelson Marroquín, para afirmar que ya pidió que se agilicen las averiguaciones correspondientes. Además, el jefe de la cartera del Interior aseguró que, desde el sábado pasado, en el lugar del atentado hay tres equipos de investigadores para esclarecer el ataque armado.

Hemos girado las órdenes correspondientes para agilizar la investigación sobre el ataque armado en el que perdió la vida el alcalde de Masagua, Escuintla, Nelson Marroquín", aseguró Villeda.

El funcionario agregó que trabajan "sin descanso para hacer que los responsables sean capturados y se les aplique todo el peso de la ley". Villeda mencionó que las consecuencias legales alcanzarán a los responsables y "a todo aquel que atente contra la seguridad de cualquier guatemalteco".

En cuanto a los tres equipos de investigación, Villeda informó que trabajan desde ayer "en la búsqueda de pistas que ayuden a dar con los responsables".

