 Carroza se queda sin frenos en pleno desfile navideño
Nacionales

Carroza se queda sin frenos en pleno desfile navideño

Según medios locales, una combinación de aceite en el asfalto y una falla mecánica en los frenos desataron el desastre en un desfile navideño.

El accidente ocurrió en un descenso prolongado, citaron medios locales., Redes sociales.
El accidente ocurrió en un descenso prolongado, citaron medios locales. / FOTO: Redes sociales.

Cuando circulaba por una pendiente pronunciada, una carroza de un desfile navideño de San Miguel Petapa se accidentó dejando varios heridos, aunque el número no ha sido confirmado por los cuerpos de socorro. Según medios locales, la tragedia se desató cuando el vehículo adornado pasó por una mancha de aceite, lo que evidenció una posible falla en el sistema de frenos.

Después de ese incidente, el conductor del vehículo perdió el control de la unidad impactando en un inmueble cercano. Durante la actividad, varias carrozas recorrieron el citado municipio, entre ellas, algunas unidades de los Bomberos Municipales Departamentales, quienes atendieron a los afectados por el accidente.

Tras el incidente, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) ayudaron a reincorporar el vehículo siniestrado a la vía. Según imágenes que se difundieron por internet, la carroza que se accidentó estaba adornada con un trineo rojo y luces amarillas; se desconoce cuantas personas iban a bordo.

Publicaciones de la Municipalidad de San Miguel Petapa evidenciaron que el propósito de la actividad fue llevar la magia de la época a las calles. Según la planificación, el recorrido del desfile tenía que cubrir distintas calles y avenidas del casco urbano del municipio.

Medios locales aseguraron que el alcalde de la localidad, Mynor Morales, lamentó el accidente de tránsito y se comprometió a velar por los gastos médicos de los heridos durante el accidente vial.

Consignan a piloto del desfile

Otros medios del municipio aseguraron que el conductor de la carroza tuvo que ser consignado por agentes de la PNC, mientras se esclarecen los hechos y evolucionan las personas afectadas en el accidente de tránsito.

Otros informes agregaron que las autoridades investigan si la posible falla en el sistema de frenos era prevenible por el responsable del vehículo adornado y si la mancha de aceite fue denunciada previamente o apareció de manera malintencionada.

La Fuerza Aérea Guatemalteca celebra 104 años con un enfoque en la modernización

Durante el acto de aniversario de la FAG, el presidente Bernardo Arévalo anunció la creación del Comando Aéreo del Sur para 2027.

