Árévalo anuncia Comando Aéreo del Sur para 2027

El presidente Bernardo Arévalo participó este sábado, 6 de diciembre, en el acto para conmemorar los 104 años de creación de la Fuerza Aérea Guatemalteca (FAG), una entidad dedicada a proteger el espacio aéreo nacional y apoyar a la población en cuanto a la seguridad, el rescate y otras labores.
En su intervención, el gobernante dijo que se estaba celebrando el legado y trayectoria de esa institución que, según sus palabras, ha asumido misiones trascendentales como la vigilancia del espacio aérea y operaciones humanitarias ante desastres naturales.
"Es indispensable reconocer el papel fundamental que han desempeñado nuestras unidades aéreas en la lucha contra el narcotráfico y otras amenazas complejas que ponen en riesgo la seguridad de nuestras comunidades. En este ámbito, el extraordinario esfuerzo de las tres fuerzas, tierra, mar y aire, junto con la coordinación interinstitucional ha sido determinante para consolidar un esfuerzo conjunto del Estado que hoy muestra resultados tangibles", expresó.
Añadió que instruyó al ministro de la Defensa, Henry Saenz, para que se realizara un diagnóstico profundo sobre las capacidades, fortalezas y debilidades de las tres fuerzas, identificando en la Fuerza Aérea la "necesidad urgente" de una modernización integral.
Explicó que este proceso incluye la actualización de aeronaves, material y equipo aéreo indispensable para cumplir con excelencia las misiones asignadas. En esa misma línea, indicó que se encontró también la necesidad de fortalecer la tecnificación y capacitación del personal con el fin de asegurar una operación más eficiente.
Asimismo, compartió que se tiene previsto adquirir nuevas aeronaves, incluidos helicópteros y equipos de apoyo táctico, entre otros sistemas esenciales para las capacidades del poder aéreo guatemalteco.
Anuncia creación del Comando Aéreo del Sur
El mandatario Bernardo Arévalo dio a conocer que la Fuerza Aérea contará con un Comando Aéreo del Sur, un proyecto previsto para arrancar durante el 2027 y que busca aumentar la capacidad en defensa del espacio aéreo.
"Es preciso mencionar que el Ministerio de la Defensa incluyó en su proyección de modernización que en el año 2027 se inicien las acciones para que la Fuerza Aérea Guatemalteca cuente con un Comando Aéreo del Sur renovado, construido desde cero, como parte del fortalecimiento integral del Ejército de Guatemala", señaló.
De acuerdo con el gobernante, este deberá constituirse bajo estándares de modernidad y funcionalidad, de modo que se fortalezcan las capacidades del país en cuanto a la defensa del espacio aéreo, incremente la eficiencia de la ayuda humanitaria, mejore las operaciones de supresión de incendios forestales y consolide el liderazgo del país en la región en la lucha contra el narcotráfico.
* Con información de Lester Ramírez, Emisoras Unidas 89.7