Como parte del Día Internacional de la Conservación del Jaguar, que se celebra este domingo, 29 de noviembre de 2026, expertos señalaron que la especie de Pantera Onca se considera como el mayor felino de América, pero lamentaron que esté perdiendo terreno en Guatemala.
Entre las amenazas que enfrenta esta especie de jaguar, la doctora Miriam Quiñónez, de la sección de Vida Silvestre del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap), señaló la caza ilegal, el cambio climático y los incendios forestales, entre otros.
Asimismo, la experta también indicó que la existencia de presas para la alimentación del jaguar incide en la población de esta especie en el territorio nacional y eso hace que este se vaya desplazando hacia otros lugares.
La experta añadió que, en la historia de la distribución natural del jaguar, estos se han reducido en un elevado porcentaje. Consideró que en la actualidad se estima que hay una población entre 380 a 400 ejemplares a nivel nacional.
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La población de jaguar se concentra en Petén
Quiñónez señaló que, principalmente, el jaguar está distribuido en el norte de Guatemala, en un 90 % o 95 %, lo que se traduce en una mayor población en el departamento de Peten, principalmente en la Reserva de la Biosfera Maya, con algunos reportes de avistamiento en los municipios de Sayaxché y Poptún.
La experta agregó que también se han reportado algunos ejemplares en los departamentos de Alta Verapaz, sector de Cobán y en algunas áreas de Izabal. Por esa razón, las unidades de conservación para la especia del jaguar trabajan en las regiones mencionadas, explicó.
Condiciones que atraen la presencia del jaguar
La experta añadió que hay condiciones favorables para mantener la presencia de esta especie, destacando que "entre más saludable es el bosque, hay mayor la posibilidad de que esté poblado por ejemplares de jaguar".
Sin embargo, aclaró que "entre mayor perturbación exista del bosque; es decir, que exista tala e incursiones o desforestación, el jaguar se va a retraer y se va a retirar de ese lugar".
Quiñónez indicó que la caza ilegal también afecta, así como el hecho de que se eliminen otras especies que le sirven de sustento, lo cual también hace que el felino emigre.
Como el cambio climático afecta al jaguar
La entrevistada también señaló que el cambio climático incrementa todas las consecuencias negativas para esta especie y para muchas otras, porque hay menos lluvia, más calor y los incendios forestales se ponen mucho más agresivos.
"Eso hace que los animales también encuentren problemas y eso no solo abarca al jaguar, porque también incluye todas sus presas, por los cambios de dinámicas", explicó.
Esfuerzos para conservar el jaguar
La experta informó que se tiene bastante investigación, hecha gracias al trabajo de socios académicos y otras organizaciones, lo cual ha permitido elaborar la estrategia de conservación del jaguar para Guatemala.
"Ese documento ya está publicado y oficializado, incluyendo varios componentes que van desde el control y protección, para mejorar el monitoreo de la especie", informó.
Como parte de esa estrategia, el personal del Conap trabaja con las comunidades que tienen incidencia en la especie, incluyendo la ganadería legal. Los estudios también abarcan a las personas que han mostrado interés en mantener la calidad de las áreas y del medio ambiente para el jaguar.
Quiñónez finalizó indicando que la estrategia actual tiene una vigencia hasta el año 2030, con el fin de ayudar a la especie a mantenerse por medio de la recuperación de áreas de distribución que estén dentro o cerca de las unidades de conservación del jaguar que ya fueron identificadas.
Con información de la periodista Karla Marroquín de Emisoras Unidas 89.7 FM