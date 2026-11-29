Ante el incremento de vehículos en el tránsito del país, de cara a las fiestas de fin de año, el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC) hizo varias recomendaciones a los conductores para evitar accidentes de tránsito y otras complicaciones.
La entidad hizo un llamado para priorizar el respeto a las normas de circulación y mantener los documentos legales en regla en el tránsito para prevenir accidentes y garantizar que todos puedan regresar sanos y salvos a sus hogares.
Luis Barillas, del citado departamento, reconoció a los buenos conductores, enfatizando que ellos cumplen con las disposiciones legales en el tránsito y portan sus documentos en orden. Además, Barillas felicitó a los buenos choferes porque además colaboran en los retenes policiales.
El representante del Departamento de Tránsito de la PNC agregó que en las carreteras observan distintos comportamientos de quienes manejan vehículos, destacando que muchos portan todos los documentos que exige la ley. En contraste, narró que otros automovilistas carecen de los papeles que son solicitados en los puestos de registro.
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Felicitan a los conductores que cumplen en el tránsito
Barillas extendió una felicitación a los buenos conductores, resaltando su comportamiento colaborativo en medio del tránsito y en los puestos de registro que implementan las autoridades para prevenir accidentes viales y otros hechos delictivos.
El entrevistado aseguró que este tipo de conductores "dan un gran ejemplo", en contraste con otros que se molestan y enojan con las acciones que se implementan las autoridades en el tránsito.
En ese sentido, consideró que las personas que se molestan con los operativos en carreteras, calles y avenidas son las que no han renovado su licencia, que no tienen sus documentos en orden, como tarjeta de circulación y calcomanía de impuesto de circulación, entre otros.
Pide no utilizar motocicletas sin placas de circulación
Asimismo, instó a los motoristas a utilizar los vehículos de dos ruedas únicamente cuando tienen sus placas de circulación.
Si sabemos que una motocicleta no se debe sacar sin la placa de circulación ¿por qué lo hacemos?", cuestionó Barillas.
Barillas recordó que en los operativos de la PNC y de otras entidades de tránsito estas acciones se van a sancionar, y les van a retirar la motocicleta y es ahí donde el descontento ciudadano se manifiesta.
El funcionario reiteró su llamado a la prevención, recordando que el respeto a la ley no solo evita multas o sanciones, sino que también contribuye a proteger la vida de todos los usuarios de la vía pública, principalmente en el marco de las celebraciones del fin de año.
Con información del periodista Juan Carlos Chanta de Emisoras Unidas 89.7 FM,