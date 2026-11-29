El conductor de un automóvil falleció tras perder el control la madrugada de este domingo, 29 de noviembre de 2026, en la 7a. calle y 26 avenida, de la zona 4 de Mixco, sobre el bulevar El Naranjo. Bomberos Voluntarios atendieron el accidente de tránsito en horas de la madrugada.
En el lugar quedó el vehículo tipo sedán totalmente destrozado. Tras confirmar el deceso, los paramédicos notificaron la emergencia a la Policía Nacional Civil, que llegó a resguardar el escenario del percance.
Los rescatistas narraron que los llamados de emergencia por este accidente en el bulevar El Naranjo se hicieron en horas de la madrugada, por lo que acudieron al área con equipo especial para rescatar a la víctima de entre los hierros retorcidos.
Según el diagnóstico de los cuerpos de rescate, la víctima mortal sufrió politraumatismo tras el fuerte impacto que se produjo en el bulevar El Naranjo. Como parte de los procedimientos, los paramédicos constataron los signos vitales del paciente, confirmando que había fallecido.
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Carro cae en complejo de bodegas de El Naranjo
Según las imágenes compartidas por los cuerpos de rescate, el carro accidentado quedó dentro de un complejo de bodegas del bulevar El Naranjo, en la parte frontal, en un espacio que aparentemente se usa para parquear vehículos.
La unidad de transporte posiblemente derribó parte de un portón de acceso. El carro quedó totalmente destrozado del techo y de la parte frontal, según las fotografías compartidas por el cuerpo de rescatistas.
Por el momento se desconocen las causas del percance y la identidad de la persona fallecida. El Ministerio Público ya trabaja en el lugar, por medio de sus peritos, para hacer las primeras investigaciones y para levantar el cuerpo que será enviado a la sede del Instituto Nacional Ciencias Forenses, según los protocolos que establece la ley.