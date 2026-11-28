Vander Cruz se ha convertido en una de las grandes revelaciones del Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. El joven arquero de Deportivo San Pedro, equipo recién ascendido a la máxima categoría tras conquistar el título de la Primera División, ha encabezado durante casi todo el torneo la tabla de porteros menos vencidos. A sus 24 años, en lo que representa su primera campaña completa en la élite con el conjunto sampedrano, ha demostrado una solidez y regularidad que lo sitúan entre las sensaciones del campeonato y como pieza fundamental del buen rendimiento colectivo del club.
Titular indiscutible bajo la dirección de Edwin "El Chino" Vázquez, Cruz ha mantenido un promedio sobresaliente a lo largo de los 20 partidos que disputó durante el torneo. El portero ha estado presente en la gran mayoría de los minutos, contribuyendo de manera decisiva a que el equipo se haya mantenido en la pelea por un boleto a la fase final hasta la última jornada. En total, recibió 20 goles, promedio de un gol recibido por partido. Su capacidad para organizar la defensa, su seguridad en el juego aéreo y sus intervenciones decisivas en momentos críticos han sido constantes, lo que le ha permitido sostener el liderato individual incluso cuando el calendario se volvió más exigente en la segunda vuelta.
Vander Cruz, una de las grandes revelaciones del Apertura 2026
Antes de llegar a San Pedro, Vander Estuardo Cruz Véliz, nacido el 1 de octubre de 2002 en Ciudad de Guatemala y con 1,77 metros de estatura, acumuló experiencia con Deportivo Coatepeque durante el torneo 2023-2024, donde disputó cerca de una decena de encuentros. En julio de 2024 se incorporó como agente libre al cuadro de San Pedro Sacatepéquez y, tras el histórico ascenso del club, encontró el escenario ideal para consolidarse. El contraste entre aquella etapa de adaptación y su presente como referente del arco refleja el crecimiento de un futbolista que ha sabido capitalizar la confianza del cuerpo técnico y el trabajo conjunto con sus compañeros de zaga.
El rendimiento de Cruz no se explica únicamente por sus atajadas individuales. El propio portero ha subrayado en varias ocasiones la importancia del trabajo colectivo, la comunicación con la línea defensiva y la preparación específica junto al entrenador de arqueros. Mientras San Pedro cerró la fase regular de la mejor manera posible, Vander Cruz logró conquistar el premio al guardameta menos vencido del Apertura 2026, un logro que coronó una temporada memorable para un equipo que, en su primera prueba en la élite del futbol guatemalteco.