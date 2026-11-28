Al menos seis bazares navideños se apoderaron del Centro Histórico para esta Navidad 2026, según datos compartidos por el sitio oficial de la Municipalidad de Guatemala. En un recorrido por los puestos de venta se pudo constatar que cientos de comerciantes y emprendedores ofrecen diferentes productos para satisfacer distintas necesidades, de cara a las fiestas de fin de año.
En algunos puestos de venta, los comerciantes ofrecen diferentes figuras para la elaboración de nacimientos. En estos locales se pueden encontrar misterios, imágenes del Niño Dios, figuras de animales, bricho, aserrín y hasta esferas para el arbolito de Navidad a precios atractivos.
Los bazares navideños se distribuyen en al menos seis puntos del Centro Histórico, cinco en la zona 1 capitalina y uno en la zona 3, según las especificaciones de la Municipalidad de Guatemala.
- 19 Calle, entre 7ª. y 8ª. avenidas de la zona 1.
- 8ª. Calle, entre 5ª y 7ª. avenidas de la zona 1.
- 9ª. Avenida y 18 calle de la zona 1, Plaza Barrios.
- Plaza Sagrario, en el Mercado Central de la zona 1.
- 6ª. Calle, entre 7ª. y 10ª. avenida de la zona 1.
- Campos del Parque San Francisco de Asís, 39 calle de la zona 3.
Varios comerciantes instaron a los compradores a visitar los bazares navideños; en el que se ubica en la Plaza Barrios, los visitantes podrán encontrar un enorme cartel que les da la bienvenida y les recuerda que ya llegó la Navidad.
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El horario de los Bazares Navideños
Los compradores pueden visitar los puestos de venta en los bazares navideños de 10:00 a 22:00 horas para surtirse de todos los insumos necesarios para decorar en esta época del año. La Municipalidad de Guatemala informó que estos bazares navideños estarán disponibles hasta el 31 de diciembre.
En el bazar de la Plaza Barrios, los comerciantes también ofrecen desayunos, almuerzos y refacciones, ropa para el estreno y prendas típicas, entre otras amenidades.