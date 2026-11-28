Momentos de terror vivieron los habitantes de la provincia de Kunar, al este de Afganistán, luego de que una fuerte explosión en una vivienda cercana a una escuela provocara la muerte de al menos siete personas y dejara otras 97 heridas.
La detonación ocurrió en un inmueble donde se almacenaban materiales explosivos destinados a los trabajos de construcción de una carretera. Aunque las primeras versiones apuntaban a que el estallido había ocurrido dentro de un centro educativo, las autoridades aclararon posteriormente que el incidente tuvo lugar en una propiedad aledaña.
Tras la emergencia, equipos de rescate y servicios médicos acudieron al lugar para auxiliar a las víctimas. Los cuerpos de las siete personas fallecidas fueron trasladados al hospital provincial, mientras que los heridos recibieron atención médica. Algunos ya fueron dados de alta, pero otros permanecen bajo observación.
Entre las víctimas se encuentran estudiantes y civiles, incluidas mujeres, según informó el portavoz de la Policía de Kunar, Farid Dehqan Salarzai. La tragedia también provocó daños materiales en viviendas cercanas.
Videos compartidos por testigos muestran la movilización de los habitantes, quienes acudieron a las inmediaciones de la escuela para colaborar en el traslado de los afectados. Las imágenes reflejan la preocupación y el caos que se vivieron tras la detonación.
Balance de víctimas
Por su parte, Sami-ul-Haq, jefe provincial del Departamento de Información y Cultura, confirmó el balance de víctimas y señaló que varias personas lesionadas ya pudieron regresar a sus hogares.
Las autoridades iniciaron una investigación para establecer las circunstancias exactas del estallido. Un portavoz atribuyó preliminarmente el hecho a una posible negligencia y a la falta de medidas de seguridad para almacenar los materiales peligrosos.
Se espera que las investigaciones permitan determinar responsabilidades en esta tragedia.