La jornada del fútbol colombiano quedó marcada por un lamentable episodio de racismo contra Dany Rosero, jugador del América de Cali, durante el encuentro disputado la noche del viernes frente a Millonarios en el estadio El Campín, de Bogotá. El partido, que terminó con un empate sin goles (0-0), pasó a un segundo plano luego de que se conociera un comportamiento discriminatorio por parte de un aficionado hacia el futbolista, situación que provocó indignación y múltiples pronunciamientos de rechazo en el ámbito deportivo y social.
Los hechos ocurrieron en el minuto 49, cuando Rosero abandonaba el terreno de juego tras recibir una tarjeta roja. Según las imágenes de la transmisión oficial, un espectador ubicado en la tribuna occidental realizó gestos que imitaban a un mono y lanzó escupitajos contra el jugador. La secuencia fue difundida posteriormente en redes sociales, donde numerosos usuarios condenaron lo sucedido y exigieron que el responsable sea identificado. Ante esta situación, el América de Cali anunció una protesta simbólica: sus publicaciones en redes sociales permanecerán en blanco y negro hasta que las autoridades competentes adopten medidas. «El racismo no puede quedar impune», expresó la institución, que acompañó su pronunciamiento con una fotografía de su plantilla en esos mismos tonos.
Nuevo caso de racismo en el futbol
Por su parte, Millonarios manifestó su rechazo a los comportamientos violentos y discriminatorios registrados durante el encuentro. El conjunto capitalino recordó que el deporte debe promover el respeto y la convivencia, y afirmó: «El fútbol debe ser un espectáculo de armonía, convivencia, paz y nunca un espacio para la violencia, el racismo, la agresividad y la intolerancia». Asimismo, señaló que estas acciones no representan a su afición ni los valores de la institución. La Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá también se pronunció en solidaridad con Rosero y pidió esclarecer lo ocurrido. David Cortés, director de Asuntos Étnicos de esa entidad, advirtió: «El racismo no es solo una conducta reprochable; en Colombia puede constituir delito», e hizo un llamado a los clubes, las autoridades y las hinchadas para trabajar conjuntamente contra la discriminación.
La legislación nacional contempla sanciones penales para los actos de discriminación y hostigamiento por motivos raciales, con penas que, según las disposiciones aplicables, pueden incluir prisión y multas económicas. También establece circunstancias que pueden agravar las sanciones cuando estas conductas se presentan en espacios públicos o abiertos al público. Sin embargo, la eventual responsabilidad del aficionado involucrado deberá establecerse mediante la investigación correspondiente. Lo ocurrido en El Campín constituye un llamado de atención para el fútbol colombiano: las tribunas deben ser espacios de pasión, respeto y convivencia, nunca escenarios para la humillación o la discriminación.