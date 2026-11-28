Este 28 de noviembre de 2026 se cumplen diez años del accidente aéreo que conmocionó al fútbol mundial. El vuelo LaMia 2933, un Avro RJ85 que transportaba a la delegación de la Asociación Chapecoense de Fútbol desde Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) hacia Medellín (Colombia), se estrelló en el Cerro Gordo —hoy rebautizado Cerro Chapecoense—, en el municipio de La Unión, Antioquia, a escasos kilómetros del aeropuerto José María Córdova. El equipo brasileño, modesto pero en plena eclosión, viajaba para disputar la ida de la final de la Copa Sudamericana 2016 frente al Atlético Nacional, el partido más importante de su historia. De las 77 personas a bordo (jugadores, cuerpo técnico, dirigentes, periodistas y tripulación), 71 perdieron la vida; solo seis sobrevivieron.
La cronología del desastre revela una concatenación de fallos fatales. La aeronave despegó con combustible insuficiente para la distancia prevista y no realizó escala para reabastecerse. Al aproximarse a Medellín, la tripulación recibió alertas de bajo nivel de combustible, pero no solicitó prioridad de inmediato. En torno a las 21:58 hora local, el avión se quedó sin combustible, se apagaron los motores y se precipitó contra la montaña. Los rescates se prolongaron durante horas en la oscuridad y el terreno escarpado: el primer sobreviviente localizado fue el lateral Alan Ruschel; el último, el defensa Hélio Neto. Entre los fallecidos se contaron 19 de los 22 futbolistas que viajaban, además de casi todo el cuerpo técnico y el presidente del club. Brasil decretó luto nacional y el mundo del fútbol se paralizó en señal de duelo.
La actualidad del Chapecoense
De los seis supervivientes, tres eran jugadores del Chapecoense: Alan Ruschel, Hélio Neto y el portero Jakson Follmann. Los otros fueron el periodista Rafael Henzel (quien falleció en 2019 por un infarto), la azafata Ximena Suárez y el técnico de vuelo Erwin Tumiri. Follmann sufrió la amputación de parte de la pierna derecha y no volvió a jugar profesionalmente; Neto intentó el regreso, pero las secuelas lo obligaron a retirarse; Ruschel reanudó su carrera y se mantuvo activo hasta noviembre de 2026, cuando se retiró con el Juventude tras contribuir a su ascenso a la Serie A. El Atlético Nacional, en un gesto de nobleza deportiva, pidió que el título se otorgara a Chapecoense. La CONMEBOL accedió y declaró al club brasileño campeón de la Copa Sudamericana 2016 a título póstumo, entregando el trofeo en una ceremonia cargada de emoción en la que participaron los sobrevivientes.
Tras la tragedia, el club se reconstruyó con rapidez: incorporó jugadores (en su mayoría cedidos), formó un nuevo plantel y volvió a competir en pocas semanas. Rechazó protecciones especiales de descenso y se mantuvo en la elite por mérito propio durante temporadas. A lo largo de la década ha oscilado entre la Serie A y la Serie B: descendió en 2019, ascendió en 2020, volvió a caer y, tras recuperar la máxima categoría, en la temporada 2026 ha sido el primer equipo matemáticamente relegado a la Serie B de 2027. Con un valor de mercado modesto y dificultades financieras persistentes, sigue siendo un símbolo de resiliencia en Chapecó. Los sobrevivientes han seguido caminos diversos: Follmann se reinventó como cantante (ganó un concurso televisivo) y conferencista; Neto se dedica a charlas sobre espiritualidad y superación; Ruschel cerró su carrera profesional con dignidad.
En este décimo aniversario, bajo el lema "Pra Sempre Lembrados" ("Para siempre recordados"), Chapecoense ha organizado una serie de homenajes: exposición fotográfica con imágenes aportadas por las familias, un portal virtual de memoria, vigilia en la Arena Condá, culto ecuménico e inauguración de un nuevo memorial permanente. Se rindió tributo a los sobrevivientes y a las víctimas en el partido ante el Palmeiras, y se han intercambiado mensajes de hermandad con el Atlético Nacional. La tragedia no se olvida: el club, la ciudad y el fútbol mantienen viva la memoria de aquellos que partieron en busca de un sueño que, aunque truncado en el cielo colombiano, permanece eterno en los corazones de quienes los recuerdan.