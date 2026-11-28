El Inter Miami, vigente campeón de la Major League Soccer (MLS), quedó eliminado este viernes en la primera ronda de los playoffs, luego de caer 1-0 frente al Columbus Crew, equipo en el que milita el guardameta guatemalteco Nicholas Hagen. El conjunto de Florida recibió un duro golpe en el último suspiro del encuentro, cuando el uruguayo Santiago Rodríguez marcó el tanto de la victoria en el minuto 92, resultado que sentenció la serie y dejó sin posibilidades de continuar en la defensa de su corona.
La eliminación se produjo después de que el Inter Miami también perdiera el primer compromiso de la eliminatoria por un contundente 3-0 en casa. Al disputarse esta fase al mejor de tres encuentros, el equipo de Lionel Messi necesitaba conseguir una victoria en territorio rival para extender la serie a un tercer partido. Sin embargo, pese a mostrar una postura más conservadora y mejorar su rendimiento defensivo, no encontró la fórmula para superar a su adversario. Incluso dispuso de oportunidades para marcar, pero la falta de contundencia terminó pasando factura.
El inter Miami se despide de forma prematura
El desenlace representa un nuevo fracaso en los playoffs para la franquicia de Miami, que vuelve a despedirse en la primera ronda, tal como ocurrió en 2024, durante la primera temporada de Messi con el equipo. La derrota también confirma una campaña complicada para uno de los clubes con mayor inversión económica de la MLS, que anteriormente quedó fuera de la Copa de Campeones de la Concacaf en los octavos de final, además de no conseguir avanzar de la fase de grupos de la Leagues Cup. De esta manera, el equipo cierra un año muy por debajo de las expectativas generadas por su plantilla.
Por su parte, el Columbus Crew celebró una clasificación dramática gracias a la anotación de Santiago Rodríguez, quien aprovechó un preciso centro de Anass Zaroury para definir frente al guardameta Dayne St. Clair. El conjunto dirigido por el francés Laurent Courtois atraviesa un gran momento futbolístico, con nueve victorias en sus últimos diez compromisos, y ahora espera rival para la siguiente fase del campeonato. Mientras tanto, la eliminación del Inter Miami deja una de las grandes sorpresas de estos playoffs y pone fin a la ilusión de repetir el título de la MLS.