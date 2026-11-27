Este sábado 28 de noviembre, el futbol mayor de Guatemala vivirá una de sus jornadas más importantes en los últimos tiempos: el cierre de la fase regular del Torneo Apertura 2026, donde está en juego dos boletos directos a semifinales, al equipo ganador de la fase de clasificación, el último boleto a fase final, y ratificación de los premios individuales de goleador, el cual será Héctor Morales de Aurora, y el portero menos vencido, que le corresponderá a Vander Cruz de San Pedro. Asimismo, seis equipos estarán confirmando su posición y con ello ya quedarán establecidas las dos series de acceso a semifinales y cuáles podrían ser las potenciales semifinales.
Comunicaciones es el quipo que más difícil tiene la tarea para este sábado, ya que recibe al sublíder Xelajú en el estadio Cementos Progreso. Por su parte, los dirigidos por Roberto Hernández deben sumar de a tres puntos para aspirar al boleto directo a semifinales.
Municipal visita a Deportivo Suchitepéquez y tiene la obligación de ganar y esperar el milagro de los mixqueños, que deben ganar en Antigua para darle vida al "Rojo" y que pueda aspirar al boleto directo a semifinales y con un hipotético primer lugar.
San Pedro en casa recibe a Guastatoya y se juega su invicto y la gran posibilidad de amarrar el sexto y último boleto a la fase final en su primera aparición en el máximo circuito del futbol nacional. Solo necesita el triunfo y de esta forma dejar sin opciones a Cobán Imperial, Marquense y Comunicaciones.
Antigua por su parte recibe a Mixco y lo hace con la motivación de que con un triunfo será el ganador de la fase regular y obtendrá el boleto directo a las semifinales.
Jornada 22 de la fase regular: sábado 28 de noviembre a las 15:00 horas
- Comunicaciones vs. Xelajú
- San Pedro vs. Guastatoya
- Antigua vs. Mixco
- Suchitepéquez vs. Municipal
- Aurora vs. Cobán Imperial
- Malacateco vs. Marquense.